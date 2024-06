El fracaso del parque eólico Windpeshi en La Guajira que le cuesta millones al Grupo Energía de Bogotá

.Publicidad.

El contralor distrital de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz viajó a La Guajira a ponerle la lupa al parque eólico Windpeshi, que lleva 4 años de construcción sin olvidar la millonaria inversión que ha requerido y aún está lejos de terminarse. Enel Colombia, en cabeza de Francesco Bertoli, el principal ejecutor ha invertido cerca de 1 billón de pesos. El trabajo está estancado desde mayo de 2023, por problemas con algunas comunidades Wayuu que se han opuesto y han frenado indefinidamente la construcción.

Los trabajos comenzaron en diciembre de 2020; sin embargo, solo ha salido a flote un 25,5% del total. Es decir, ninguno de los 41 molinos eólicos ha salido del papel y tampoco se ha producido los 1.011 gigavatio-hora/año que proyectaron para dar luz a cerca de 500 mil familias. Un ambicioso proyecto que debería poder alumbrar una ciudad como Manizales.

La apuesta de la italiana Enel, experta en energías alternativas fue mayúscula y el parque Windpeshi formaba parte de los nueve proyectos prioritarios de la compañía, por eso lo había incluido en el plan estratégico de Enel Colombia para el 2022-2024, en efecto era una de las obras de mostrar del gobierno Duque. Sin embargo, las cosas no han resultado y los pobladores de la región cercana a Maicao lograron que Enel suspendiera la obra desde mayo del año pasado. Aunque Enel no ha sido el único en poner la chequera.

Los problemas siguen presentes y sin solución en Windpeshi

Las comunidades cercanas al parque no han logrado ponerse de acuerdo con respecto a la presencia de Windpeshi. Unos grupos guajiros ya aceptaron el proyecto; no obstante, otros aún no acogen la construcción y en consecuencia frenan el desarrollo de las obras. El punto más álgido de los inconvenientes fue cuando Enel, el 24 de mayo de 2023, decidió suspender indefinidamente el parque, durante las mismas fechas la multinacional también evalúo vender el proyecto de la Guajira, por el dinero gastado en improvistos.

La inversión de Bogotá

Si bien Enel Colombia, hoy dirigida por Francesco Bertoli, es la empresa asociada al parque, Bogotá también ha puesto un porcentaje del billón invertido. Por ese dinero, el contralor distrital, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez en el 2022, quien remplazó a José Enrique García Suárez , decidió visitar La Guajira y dar un informe sobre el estado del parque.