El fracasada estrategia de Galán para limpiar la ciudad de basuras que ha costado $15.000 millones y no ha servido

La idea de contratar caza regueros fue implementada en 2024 por la exdirectora de la Uaesp, Consuelo Ordoñez, pero las esquinas de Bogotá siguen igual de sucias

En Bogotá hay cuadrillas que recorren las calles detrás de un enemigo que reaparece en las esquinas: bolsas rotas, muebles abandonados, escombros y toda clase de residuos que terminan regados en el espacio público. Son los llamados cazaregueros, pequeños equipos de los operadores de aseo que salen a recoger lo que queda después del paso de los ciudadanos, de los animales callejeros o de quienes buscan comida entre las bolsas.

La estrategia comenzó en octubre de 2024 y hoy hace parte de la operación cotidiana de limpieza de la ciudad. El problema es que mientras unos recogen, otros regueros aparecen en distintos puntos de Bogotá.

La UAESP reporta 575.085 requerimientos atendidos y la ciudad tiene identificados 478 puntos críticos de acumulación de residuos, de los cuales solo tres han sido recuperados. Kennedy, con 71 puntos, y Bosa y Engativá, con 56 cada una, concentran buena parte de esos lugares donde la basura vuelve a convertirse en paisaje urbano.

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Caza regueros y ecopuntos no han sido sufcientes para solucionar el problema de las basuras

A pesar de dichas estrategias implementadas, en la mayoría de localidades siguen los problemas con el manejo de las basuras en el espacio público. En busca de solucionar la problemática, la Alcaldía de Bogotá ha implementado programas como los cazaregueros y los ecopuntos, que no han sido suficientes para erradicar el problema.

Los cazas regueros fueron creados para recolectar la basura del espacio público.

Otra de las estrategias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos son los Ecopuntos, sitios temporales y programados en las distintas localidades.Allí, los bogotanos pueden llevar de manera gratuita los escombros y residuos con el fin de evitar que aparezcan en el espacio público. También se busca evitar que sean arrojados en los humedales y canales generando inundaciones.

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El camino a las basuras en el espacio público, lleno de buenas intenciones

Lo cierto del caso es que dichas iniciativas no han dado los resultados esperados por la Administración Distrital. Según la Concejal de Bogotá Diana Diago, la alcaldía ha invertido la suma de $15.264 millones en estos programas. La Cabildante del Centro Democrático aseguró, además, que la UAESP no cuenta con las herramientas necesarias que permitan tener un indicador de medición para conocer cuál es la efectividad de la estrategia caza regueros y sus tiempos de respuestas ante el llamado de los ciudadanos, a pesar de que la entidad reporta la atención de 575.085 requerimientos en ese sentido.

Diago aseguró que este tipo de estrategias son paños de agua tibia, teniendo en cuenta que los caza regueros no se implementaron para solucionar y atender los puntos críticos, sino que fueron creados para mantener la limpieza en las calles de la ciudad. Por otra parte, desde la UAESP se ha indicado que los puntos críticos son lugares donde se acumulan residuos especiales y escombros, que no hacen parte del servicio diario. Por ese motivo, no pueden ser recolectados por las cuadrillas de cazareguero.

La estrategia de los cazas regueros fue implementada en octubre de 2024, por parte de la entonces directora de la UAESP, Consuelo Ordoñez. Son pequeños carros de los operadores de aseo que recorren la ciudad en lugares donde se tiene conocimiento de que existen regueros de residuos motivados por la acción de terceros como los habitantes de calle, que rompen las bolsas buscando alimentos.

Para hacer posible la entrada en operación de la estrategia implementada por la UAESP, Ordoñez, el 19 de septiembre de 2024, aprobó la adición presupuestal de tres contratos de concesión con los operadores de aseo. Los contratos son 283, 284 y 285, todos de 2018. El objetivo es que las cuadrillas de los cazas reguero, pudieran realizar el trabajo en horarios no reglamentarios.

Los contratos fueron adicionados por la suma de $ 9.000 millones con un plazo de ejecución de 16 meses, que se ha ido prorrogando, dependiendo de los requerimientos. El 20 de agosto de 2025, Consuelo Ordoñez presentó su renuncia tras el pedido del alcalde Carlos Fernando Galán, después de conocer la negativa de la CRA de mantener en Bogotá las Áreas de Servicio Exclusivo de recolección.

Aunque el programa continúa, no ha dado los resultados esperados por la administración distrital. Los contratos interadministrativos siguen vigentes: el 283 de 2018 lo mantiene la Empresa Promoambiental, que presta el servicio en la zona suroriente de la ciudad Usaquén Chapinero, Santa fe, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Entre tanto, el contrato 284 es manejado por la empresa LIME, que presta el servicio en las Teusaquillo, Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Bosa Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

Por su parte, Ciudad Limpia tiene el contrato 285 de 2018, que presta el servicio en Kennedy y Fontibón. Todos los operadores de aseo de Bogotá tienen contratos interadministrativos para la figura de caza regueros que sea han ido prorrogando o adicionando cuando termina el periodo de ejecución.

Actualmente en la ciudad existen 478 puntos críticos de acumulación de basuras y residuos, de los cuales 475 se mantienen. Mensualmente, generan más de 30 toneladas de basura, las localidades con más puntos críticos son Kennedy con 71 y Bosa y Engativá, ambas con 56 puntos críticos.

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