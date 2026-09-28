Cuatro concejales le salvaron a Galán el impuesto al alumbrado en Bogotá, que 6 alcaldes no lograron

Juan Quintero, de En Marcha; Humberto Amín y Andrea Hernández, del Centro Democrático, y Emel Rojas, de Nueva Fuerza Democrática, terminaron inclinando la balanza

Después de más de dos décadas de intentos fallidos, Bogotá finalmente tendrá un cobro por el alumbrado público. La plenaria del Concejo aprobó con 24 votos a favor y 20 en contra los artículos que permiten crear la sobretasa al impuesto predial, medida que comenzará a aplicarse el próximo año y que alcanzará a más de un millón de propietarios.

La cuenta llegará principalmente a los predios de estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comercial, industrial y financiero. Mientras un propietario de estrato 4 pagaría $133.000 al año, los de estrato 6 llegarían a $348.000; detrás de la votación hay, además, una historia de intentos que comenzó con el exalcalde Antanas Mockus en 2003 y que pasó por cinco administraciones antes de que Carlos Fernando Galán consiguiera los votos necesarios.

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Luz verde de 24 concejales para cobrarles el alumbrado público a los ciudadanos

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate los artículos 9 y 10 del proyecto de acuerdo 724 y 709 de 2026 de la reforma tributaria presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Entre quienes dieron luz verde para cobrar el alumbrado publico en la capital del país están los concejales del partido liberal: Samir Abisambra, German García, María Victoria Vargas, Álvaro Acevedo, Darío Cepeda y Armando Gutiérrez. También aprobaron la medida los del partido de Gobierno del Nuevo Liberalismo, allí están Juan Manuel Díaz, David Araque, Ricardo Correa, Cristina Calderón, Fernando López, Elkín Huertas y David Saavedra.

Igualmente, votaron a favor de cobrar alumbrado público a los bogotanos los concejales del partido Alianza Verde: Julián Triana, Edward Arias, Andrés García, Julián Rodríguez, Leandro Castellanos, María Clara Name y Andrés Onzaga. Quienes en realidad inclinaron la balanza a favor del alcalde Galán fueron los cabildantes Juan David Quintero del partido Enmarcha; dos del partido Centro Democrático, el presidente de la Corporación, Humberto Amín y Andrea Hernández y Emel Rojas del partido Nueva Fuerza Democrática.

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Un impuesto que pagarán quienes más tienen y que beneficiará a todos

Aprobados estos dos artículos de la Reforma Tributaria, la Secretaría de Hacienda de Bogotá podrá cobrar una sobretasa al impuesto predial de los estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comercial, industrial y financiero. El dinero recaudado será invertido en la modernización tecnológica de las redes de alumbrado público de Bogotá. Los predios ubicados en estos estratos pagarán entre $11.000 y $29.000 mensuales; es decir que el estrato 4 pagaría anualmente $133.000; el estrato 5, $227.000 y el 6, $348.000, mientras que para los predios comerciales, industriales y financieros la tarifa anual será mayor a $800.000. Los predios comerciales deberán cancelar la suma de $1.672.000, industriales $2.342.000, financieros $577.000 y los dueños de lotes $2.400.000.

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, dijo que también habrá excepciones en el pago para los propietarios de predios ubicados en los estratos 1, 2 y 3, al igual que para los predios de estratos 4, 5 y 6 que se encuentren clasificados en los niveles A, B y C del SISBEN, que tendrán una tarifa de 0 pesos. Esa misma medida aplicará para los comercios que no tengan capacidad de pago. Cadena, además, aseguró que el cobro de la sobretasa es con el fin de que Bogotá cuente con alumbrado público inteligente y también con tele gestión que permita detectar las fallas y reducir el consumo de energía.

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Seis alcaldes fracasaron en lograr lo que Galán logró

Antes de Carlos Fernando Galán, otros seis alcaldes intentaron sacar la medida adelante. Fracasaron. El primer alcalde en intentar cobrar el alumbrado público a los bogotanos fue Antanas Mockus en su segundo mandato, en 2003. Lo volvió a intentar 10 veces y en todas fue rechazado por el Concejo.

El segundo fue Lucho Garzón, quien lo intentó 2 veces, durante su gobierno entre 2004 y 2007. Le siguió Samuel Moreno cuando llegó al Palacio Liévano: presentó el proyecto una sola vez al cabildo capitalino y la aprobación fue negada. Posteriormente, fue el expresidente Gustavo Petro quien presento la iniciativa al Concejo en su primer año de gobierno en 2012. Tampoco pasó y él no insistió en el tema. En 2016, llego de nuevo a la alcaldía Enrique Peñalosa Al igual que sus antecesores, quiso cobrar el alumbrado, presentó el proyecto y fue rechazado por el Cabildo Distrital.

Quien contó con suerte fue el alcalde Carlos Fernando Galán. Presentó la iniciativa y, aunque en principio los concejales se mostraron reacios a aprobar el proyecto, con el apoyo de su equipo de gobierno, encabezado por Gustavo Quintero y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, logró sacarlo adelante, con la mano que le tendieron algunos concejales, como el mismo presidente de la corporación, Humberto Amín, del Centro Democrático. Con ello logró más de la mitad de los votos de la plenaria.

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