- El desconocido cementerio hebreo que guarda 892 tumbas el sur de Bogotá entre talleres de mecánica

Fundado en 1932 en lo que era el límite sur de la ciudad, quedó en medio de un barrio popular, el cual solo puede ser visitado la comunidad judía

El Cementerio Hebreo del Sur queda en el barrio Inglés, en el sur de Bogotá, y quien pasa por sus calles casi nunca sabe que está ahí. La fachada es una pared grande extensa de ladrillo café oscuro, con una puerta de gran tamaño que lleva dos estrellas de David. Arriba, un letrero lo identifica como cementerio hebreo del sur. Alrededor solo hay talleres de mecánica, que ocupan las cuadras vecinas y esconden el lugar entre fachadas de negocios de repuestos y reparación de carros.

La razón de que esté allí se entiende mirando el mapa de la ciudad de hace casi un siglo. Cuando la comunidad judía buscó un terreno para enterrar a sus muertos, esa zona era el límite sur de Bogotá y no tenía población. El 9 de mayo de 1932, el Concejo Municipal autorizó la construcción del cementerio en los lotes 3 y 4 de la manzana 90 de la urbanización Santa Lucía, que hoy es el barrio Inglés. Era un sitio tranquilo y apartado, y los inmigrantes compraron allí el terreno. La ciudad creció después hacia el sur y rodeó el cementerio, que quedó dentro de una zona industrial.

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Los judíos habían llegado a Colombia en distintas épocas. Algunos vivieron en la Colonia y practicaron su religión en secreto por la persecución de la Inquisición. Otros llegaron después de la independencia. Pero la mayor inmigración a Bogotá se produjo en el siglo XX, por la inestabilidad política y económica de Europa durante las dos guerras mundiales y por el clima antisemita que desató Hitler. Nunca fue una oleada comparable a las de Buenos Aires o Nueva York. Aun así, desde comienzos de ese siglo las comunidades judías de la capital tuvieron un papel importante en la creación de comercios e industrias, y como grupo autónomo quisieron contar con un camposanto propio.

Antes de 1932, los judíos que murieron en Bogotá fueron enterrados en un sector del Cementerio Central. Cuando el Cementerio Hebreo del Sur entró en servicio, sus restos fueron trasladados allí. Con el tiempo, los antiguos habitantes del sector empezaron a llamarlo cementerio de los polacos, y con ese nombre todavía se le conoce en el barrio.

Adentro hay 892 tumbas repartidas por el lote. Las más antiguas son las de José Berger, Efraín Merson y Eva Brill de Lubelchinch. En el centro del terreno está el Monumento al Holocausto, levantado en honor a las víctimas judías asesinadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes tomadas con dron muestran además una menorá, el candelabro de siete brazos que representa la luz de Dios en cada uno de los siete días de la semana. El terreno tiene forma de triángulo, y no de uno equilátero, lo que parece responder a las características del lote.

Las tumbas son sencillas y las costumbres de visita son distintas a las de otros cementerios del país. Por tradición, los familiares no llevan flores. Dejan una piedrecita sobre la tumba. Tampoco se hacen exhumaciones a los cuatro o cinco años, como ocurre en otros lugares de la ciudad. Los cuerpos permanecen unos cien años, así que, si se cuenta desde 1932, las primeras exhumaciones podrían llegar hacia 2032 y afectarían a los primeros enterrados. Por eso el cementerio no tiene tumbas nuevas ni recientes.

El lugar tiene vigilancia permanente. Una persona lo cuida y vive dentro, en una construcción que parece un apartamento, con un escudo nacional visible en la ventana. Ese es el único movimiento cotidiano que se adivina desde afuera, porque el acceso está prohibido para quien no pertenezca a la comunidad judía. Esa restricción, sumada a la poca información pública que existe sobre el sitio, explica que sea tan desconocido incluso para quienes viven o trabajan a pocos metros. El cementerio es propiedad del Centro Israelita de Bogotá, que se encarga de su mantenimiento y protección, y el Ministerio de Cultura lo catalogó como bien de interés cultural del ámbito nacional.

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Existe otro cementerio judío en la ciudad, cerca del Cementerio Central, en la zona de la calle 26. Es mucho más pequeño, casi un callejón, y allí solo están sepultados judíos sefardíes. Su entrada tiene dos columnas y, en la parte más alta, otra estrella de David. Hay también un segundo acceso con dos estrellas, que parece estar fuera de uso. Tampoco tiene tumbas nuevas. Aunque este cementerio queda en una zona muy transitada de Bogotá, el del sur es el más escondido de los dos, y por eso el menos conocido.

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