Colombia se salvó de tener que reconocerle USD 380 Millones a la minera canadiense con Aris Mining

El exmagistrado Palomino Cortes director de la ANDJE estuvo detrás del acuerdo a una demanda al gobierno Santos por no garantizar la seguridad en sus minas

Colombia ha logrado, por primera vez en la historia, alcanzar un acuerdo conciliatorio en etapa de laudo dentro de un arbitraje de inversión. Este acuerdo previene una posible condena por las pretensiones de la minera canadiense Aris Mining, las cuales ascendían a aproximadamente USD 380 millones.

El arbitraje fue iniciado en mayo de 2018 ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Inicialmente fue presentado por Gran Colombia Gold Corp., luego GCM Mining, pero tras su fusión con Aris Gold en 2022, Aris Mining asumió el procedimiento.

El pleito comenzó en el gobierno Santos por la inseguridad en la zona

La minera argumentaba supuestas omisiones del Estado colombiano ante disturbios en las zonas de Segovia y Marmato, donde están ubicadas sus minas subterráneas de oro (un complejo que en conjunto produjeron 210.955 onzas de oro en 2024). Aris Mining también afirmó ante el CIADI que sus operaciones se veían afectadas por la falta de decisión sobre los recursos de amparo presentados y la invasión a las zonas de sus títulos mineros por parte de mineros “ancestrales”.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en cabeza del ex magistrado Palomino Cortés quien asumió el cargo después de siete meses de interinidad por el retiro de la exfiscal Martha Lucia Zamora, fue clave para conseguir el acuerdo.

El documento de Transacción y Terminación de la Controversia, firmado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y Aris Mining Corporation, incluye compromisos específicos de varias entidades estatales. Entre ellos, se destaca un compromiso del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM) para formalizar a los mineros presentes en la zona de Marmato. Adicionalmente, se establecen acuerdos de colaboración y cooperación con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. La fiscalía general de la Nación se compromete a dar trámite a las noticias y denuncias penales interpuestas por Aris Mining , y se coordinarán acciones con Corpocaldas para la vigilancia y el control ambiental y minero en Marmato.

Con la firma de este Acuerdo de Conciliación, las partes dan por terminado el arbitraje del CIADI y establecen un marco de cooperación con una duración de diez años. Este marco será supervisado por un comité de representantes que integrará a las entidades estatales y a Aris Mining, garantizando el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos.

