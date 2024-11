El farmacéutico gringo que hace un siglo creó ChapStick, el hidratante labial más famoso del mundo

.Publicidad.

Sin duda alguna uno de los inventos más antiguos y revolucionarios para el ser humano ha sido el maquillaje. Una expresión casi artística para realzar y moldear los rasgos de diversas maneras. De ahí nacieron los labiales, que pretenden brindarle color, brillo y humectación en algunos casos a los labios. Por eso existen grandes industrias que se han dedicado a este tipo de productos como ChapStick, un bálsamo labial que se ha hecho muy popular alrededor del mundo.

Aunque en la actualidad todos conocemos los labiales y humectantes como esas elegantes barras que están muy bien empacadas no siempre fueron así y de hecho sus orígenes son bastante antiguos. Según los historiadores se cree que surgieron en Mesopotamia y de ahí pasaron a Egipto. Estos se hacían a base de ceras y se trituraban cochinillas, piedras preciosas o pigmentos naturales para darles un color. Se aplicaban en los labios con un pincel.

..Publicidad..

Representaciones de egipcios maquillándose

Por su parte Asia también tiene un papel muy importante en esta historia, puesto que las populares geishas lo utilizaban mucho. Incluso, lo crearon mucho antes ya que se tienen registros de su uso en la Dinastía China Quin hacia el año 221-206 a.C., era fabricado con rojo bermellón a base de sulfuro de mercurio. También en otras culturas como la griega y romana se habla de este artículo, por lo que no fue nada difícil que se popularizara alrededor del mundo.

...Publicidad...

La famosa marca ChapStick, su nacimiento y dueños

Otro gran invento que se creó a partir del labial fue el bálsamo labial, con la intención de brindar alivio y humectación ante las grietas y resequedad general que suelen sufrir los labios en el día a día. Y la marca que llegó a suplir esa necesidad siendo la pionera en el área fue ChapStick, su creador fue el Dr. Charles Browne Fleet.

....Publicidad....

El Dr. Fleet era un farmacéutico norteamericano que abrió su pequeña farmacia familiar en Lynchburg en 1869. Donde rápidamente se hizo conocido por preparar bálsamos, ungüentos y otros remedios experimentales. Pero fue concretamente hasta 1890 que el hombre creó lo que ahora se conoce como ChapStick. La primera versión de esta creación se parecía a una pequeña vela sin mecha, envuelta en papel de aluminio, así que tuvo algunos problemas para venderlo.

Sin embargo, con el tiempo y entre más personas lo probaban se fue popularizando enormemente. Despertando el interés de otras empresas y tuvo algunos cambios de dueño. En primer lugar, Fleet le preguntó a su amigo, John Morton, si estaría interesado en comprar la fórmula y los derechos del hidratante labial. El hombre aceptó aceptó y sólo pagó $5 por el producto.

Primera fabricación en masa de ChapStick

Los constantes cambios que no tumbaron la marca

El éxito fue tal que fundó su propia empresa, la Morton Manufacturing Company, con las ganancias de ChapStick. Ya que le habían creado un logo al producto, le dieron un costo y lo popularizaron comercialmente hablando. Pero el cambio de dueño continuaba hasta 1963, cuando fue comprado por la compañía farmacéutica AH Robbins.

Quienes se encargaron de internacionalizar la marca que se lanzó en el Reino Unido en 1972. Y así fue cambiando de sueños en varias ocasiones hasta que fue comprada por GlaxoSmithKline en 2019. Pero la lista no termina y también fue adquirido por Haleon, empresa con sede principal en Weybridge, Inglaterra, la misma farmacéutica que produce medicamentos populares como Centrum, Caltrate, Volteren, Dolex, Advil, Tums y Sensodyne.

Pero finalmente en enero de 2024 la marca fue de nuevo vendida, Haleon, conformado por Pfizer y GSK confirmó que la marca ya no forma parte de su portfolio. "Es una gran marca, muy querida por los consumidores alrededor del mundo, pero no es el foco core de la empresa", aseguró Brian McNamara, CEO de la firma. Fue vendida al grupo de private equity Yellow Wood Partners por una cifra de US$ 430 millones. Sin embargo, ChapStick sigue siendo una de las más famosas del mundo y su éxito se mantiene.

| Ver también: Quienes están detrás de Durex, la marca de condones británica que ...