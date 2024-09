Quienes están detrás de Durex, la marca de condones británica que conquistó el mercado mundial

.Publicidad.

Aunque muchos creerían que los condones son algo de los últimos siglos la realidad es que no, ya que el primero conocido en la historia apareció en la tumba del faraón egipcio Tutankamon hace 3.500 años. Sin embargo, no hay evidencias de que los utilizaran para evitar la natalidad, de hecho también se sabía que las mujeres trataban de facilitar sus embarazos debido a inscripciones que explican cómo se aplicaban en la vagina supositorios de excremento de cocodrilo, miel y natrón, una ‘sal divina’. Lo que ha llevado a la humanidad a crear inventos como Durex, una de las marcas más populares en varias partes del mundo.

Otro ejemplo ideal es oriente, donde los primeros condones fueron de papel de arroz encerado y, aquí sí, eran usados para evitar infecciones y embarazos no deseados. Pero poco se sabe del origen de la palabra. Algunas leyendas urbanas afirman que viene de un hombre llamado Lord Condom, un supuesto médico de Carlos II de Inglaterra que lo habría creado para evitar que nacieran bastardos y descendencia no deseada. No obstante, el experto en salud anticonceptiva Norman E. Himes investigó este mito y lo desmintió en la década de los años 40 del siglo XX.

..Publicidad..

Origen e historia del condón

En definitiva el origen de la palabra es un misterio pero se cree que viene del latín ‘condus’ que significa ‘receptáculo’ o también podría venir de la palabra ‘condere’ que significa ‘proteger’ o ‘esconder’. Mientras que desde la ciencia se conocen documentos durante el siglo XVI en Europa que padeció epidemias de gonorrea y sífilis. Fue el doctor Gabriel Falopio quien realizó la obra ‘De morbo gallico’ quien escribió sobre el preservativo, afirmaba que se trataba de una cubierta elaborada con lienzo que debía ser sumergido en un líquido antiséptico que los esterilizaba y ablandaba. Lo probó con 1.000 hombres y ninguno resultó contagiado.

...Publicidad...

Condon aparecido en la Universidad de Salamanca. Foto: Biblioteca General Histórica

Los primeros condones que se conocían debían ser sumergidos en un líquido antiséptico que los esterilizaba y ablandaba, además de tener un cordón para fruncir el pene. Aunque fue hasta los siglos XVII y XVIII aparece la primera tienda especializada en condones en Londres, pero solo era frecuentada por los miembros más selectos de la aristocracia. Además, se debían reutilizar por su alto costo y estaban dirigidos a hombres que solían ir de burdeles y poseían dinero para comprarlos.

....Publicidad....

Así que por muchos años el condón era visto como algo inmoral y anti-cristiano, siendo prohibido en algunas ocasiones sobre todo en Estados Unidos. Mientras en Alemanía fue la misma historia, no obstante, aprendieron a las malas debido a las fuertes olas de contagios de enfermedades de transmisión sexual y este dispositivo tuvo que irse implementando casi a las malas.

Así se crea Durex en Londres

Cuanto más popular era este producto más se mejoraba su producción, para 1929 un joven polaco de 17 años llamado Lucian Landau fue enviado a Londres para estudiar la tecnología del caucho. Quien quiso quedarse en la ciudad porque se enamoró de ella, su única opción era conseguir empleo o crear su propio negocio así que un día en el laboratorio de la universidad experimentó con una muestra de látex de Pirelli y unos tubos de vidrio. Fue en ese momento que se le ocurrió hacer condones de este material.

En búsqueda de crear su negocio un señor francés que tenía una farmacia minorista le sugirió que buscara al legendario Lionel Jackson. Quien se emocionó con la idea de Landau y le dió 600 libras esterlinas para fundar British Latex Products, con el objetivo de suministrar condones a su empresa London Rubber. Además de quedarse con el 60% de la participación en la empresa. En ese mismo año, Jackson patentó la marca Durex, para darle logo e imagen a la misma. Esta significaba ‘Durabilidad, Confiabilidad y Excelencia’ (Durability, Reliability, y Excellence).

Foto de Jessica Borge

En 1932 empezó la producción manual de condones que era manejada por Jackson y Landau que para ese entonces solo tenía 20 años. Tiempo después muere Jackson y Landau permaneció a cargo de la producción. Rápidamente London Rubber fue el mayor fabricante de condones de Gran Bretaña. Y el resto es historia pues terminó vendiéndose en la mayoría de países, de hecho, Durex acapara un cuarto del mercado mundial de profilácticos y fabrica 1000 millones de unidades al año en 17 factorías ubicadas en diversos lugares del mundo.

Aunque en el 2010 la marca Durex fue adquirida por la multinacional Reckitt Benckiser, una británica que manufactura bienes de consumo masivo en distintos segmentos para el cuidado del hogar, la higiene y la salud. Cuyo fundador fue Johann Adam Benckiser en 1999 y su actual presidente es César Pontvianne, cuya dirección para ser bastante acertada. En general la industria del condón movió 9.430 millones de dólares en 2023 y espera alcanzar los 10.200 al finalizar 2024, que serán 13.980 millones en 2028, siendo Durex uno de las empresas más importantes para estas cifras.

| Ver también: Los ingleses dueños de Today son quienes más venden condones ...