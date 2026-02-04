El famoso fruver que ocupó el vacío que dejó Surtifruver al que le cayó la súper por quedarse con las vueltas

Jenagro, el fruver que al igual que el fundado por Jhony Orjuela pudo construir una cadena, deberá responder con multa por no darles las vueltas a sus clientes

El negocio que abrió el camino de las frutas y hortalizas frescas en Bogotá fue Surtifruver, una tienda especializada en comprarle barato a los campesinos para igualmente vender barato a sus clientes y además con buenos lugares, limpios, bien atendidos, los cuales fueron sacando de las preferencias a las tiendas de barrio. Jhony Alonso Orjuela fue uno de los pioneros en este negocio en 1997 y sus grandes locales dominaron el mercado hasta que lo asesinaron a finales de 2016 y el negocio se fue a pique.

Tras la caída de Surtifruver y el cierre de todos sus locales, en medio de la sombra de la tragedia, varios empresarios siguieron el camino de éxito de Orjuela con su popular cadena. Pocos lograron el reconocimiento que alcanzó Surtifruver. Entre los que sí alcanzaron notoriedad en Bogotá es Jenagro, un negocio fundado en 2019, que ha logrado posicionarse como una de las referencias en fruver en la capital, pero que acaba de tener un tras pie, más que financiero afecta la reputación que ha consolidado en estos 7 años de funcionamiento.

Fue necesario que interviniera la Superintendencia de Industria y Comercio, encabezada por Cielo Rusinque, para que Jenagro 85, una tienda de frutas y verduras vecina del Centro Comercial Andino, frenara su hábito de no entregar las vueltas del pago en efectivo completas.

Los clientes de la tienda se cansaron: “veci, no tengo sencillo”, era la respuesta del cajero cada vez que se acercaban a pagarle. Estaban indignados. No podía ser que la tienda les diera las vueltas a medias. Por esta conducta, la SIC acaba de colocarles una multa de $133 millones que pueden apelar, y con esto han sentado un precedente ante una práctica que es común en muchos comercios.

Si una tienda no tiene las vueltas exactas, es el cliente quien debe quedar con la diferencia a favor. Para dar una idea, si se paga un producto que cuesta 9.850 pesos con un billete de 10 mil, y la tienda no tiene los 150 pesos completos, lo legal es que devuelva 200, no 100, ni 50.

Lo establecido en la norma es que siempre se debe entregar la cifra superior más cercana posible al comprador cuando no se tiene el cambio. En el caso de Jenagro 85 los usuarios, cansados de discutir con el de la caja, decidieron elevar su queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. A la tienda le iba salir cara su política de caja.

Los funcionarios de la SIC escucharon con atención y decidieron visitar el local de la Calle 85, cuyo representante legal es Luis Alfredo Urrea. Durante la visita se dieron cuenta de dos situaciones: primero, no aparecía a la vista el aviso obligatorio de “vueltas correctas”, y, lo más grave, en varios casos la tienda usaba la excusa de no tener las vueltas exactas para quedarse con pequeños montos.

No importa si se trata de 1000, 100 o 50: cada peso cuenta para los clientes y si se retiene de forma recurrente se considera lucro ilegítimo, es un acto ilegal y es un abuso a los consumidores. Esta historia recuerda a la de las máquinas dispensadoras de alimentos de Novaventa, que se quedaban con la comida y con el dinero de quienes pretendían comprar algún producto.

Una vez los funcionarios reunieron la evidencia y pidieron las explicaciones del caso a Jenagro 85, tomaron una decisión. En primera instancia, la entidad de gobierno multó a la tienda por un valor de $133.452.200. Jenagro 85 es uno de los varios puntos de venta que ha abierto la gerente de la empresa, Marilú Hernández, durante los cuatro años que tiene de fundada Jenagro 80 S.A.S. Lea también: La millonaria multa a los dueños de máquinas dispensadoras por quedarse con la plata y los productos

