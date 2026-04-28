- La millonaria inversión que España le entrega a Ciudad Bolívar y Sumapaz para mejorar sus acueductos comunitarios

El inventario de acueductos comunitarios en las localidades de Bogotá es extenso y tiene larga historia. En lugares como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Suba y Usaquén, entre otros, las comunidades beben de acueductos que requieren inversión para su mejor funcionamiento. Una alianza entre la Alcaldía de la ciudad y la Cooperación Española los fortalecerá.

Aunque la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con 133 años de historia prestando un servicio eficiente a los bogotanos desde que fue fundada en 1888, todavía no alcanza a cubrir el 100% de la zona rural de las 20 Localidades de Bogotá.

Por lo tanto, las zonas rurales de localidades como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén, Santa Fe y Chapinero, beben de acueductos independientes que han sido custodiados y gestionados por las comunidades locales. En Sumapaz hay 14 acueductos comunitarios, Usme cuenta con 10 acueductos veredales y Ciudad Bolívar con 9 acueductos.

Organización local y comunal

En las zonas rurales de Bogotá, existen desde hace unos 40 años estos sistemas de abastecimiento de agua potable, los cuales benefician a más de 60 mil personas. De los más de 33 que hay en estas 7 Localidades, tan solo 20 están formalizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a través de las organizaciones que se asociaron para adelantar la gestión, los cuales reciben un acompañamiento técnico y social por parte de la empresa, con el fin de mejorar la cantidad y la calidad del agua en dichas zonas.

Los acueductos comunitarios o veredales en la Localidad de Sumapaz se ubican principalmente en los corregimientos de Nazaret, Betania y San Juan, pero también en Raizal, Santa Rosa, Tunal Alto y Ánimas. Son operados por organizaciones campesinas como Asoperabeca, Asouan, Asoagua y Cañizo, que trabajan bajo la figura de gestión comunitaria con el apoyo de la Alcaldía Local, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Secretaría del Hábitat y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quienes brindan apoyo técnico y tecnología con el objetivo de mejorar la potabilidad del líquido y su sostenibilidad.

Inventario de acueductos comunitarios

En la Localidad de Usme, las veredas que cuentan con sistemas de acueductos comunitarios son la vereda Olarte, donde se encuentra el acueducto Aguas claras, uno de los más antiguos de la ciudad; la vereda El Destino Curubital cuenta con la organización Asocristalina; Corinto y Cerro redondo, Los Soches, la vereda Chiguaza, Arrayanes – Argentina, Bocagrande con la organización Asopicos y la vereda la Requilina. Todos ellos cuentan con la supervisión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Por su parte, en la Localidad de Ciudad Bolívar, la tercera zona con más sistemas de acueductos comunitarios, la distribución es la siguiente: de Quiba alta y baja, los cuales operan bajo la organización de Asoquiba; en la vereda Pasquilla, Piedra Parada I y II; el Mochuelo, la Unión, Santo Domingo, el Milagro, Barranquitos, Paticos y Brazuelos de Santo Domingo, que operan a través de las organizaciones Acuavida, Asoporquera I y II, Auacat y Aacupasa, las cuales trabajan con el apoyo de la Secretaria del Hábitat de Bogotá.

Poderosa inversión

Con el fin de mejorar el funcionamiento de los acueductos comunitarios de algunas Localidades de Bogotá como Sumapaz y Ciudad Bolívar, la secretaria del Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco Bernal, anunció una millonaria inversión de $1.650 millones, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento con una inversión de 1,38 millones de euros.

El objetivo es fortalecer los acueductos comunitarios con acceso al agua potable y que mejore la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales del Distrito. Para este año, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría del Hábitat, programó dos grandes inversiones: la primera será de $1.039 millones para la instalación de 4 plantas de tratamiento en dos acueductos de Sumapaz y otros dos en Ciudad Bolívar, y la segunda será de $611 millones para la implementación de válvulas, macromedidores, manómetros y accesorios especializados a instalarse en 17 acueductos comunitarios de la ciudad, que permitan medir los caudales en tiempo real, detectar pérdidas y mejorar la calidad del servicio. Las obras se culminarán el próximo mes de septiembre de 2026.

Con esta inversión, según la secretaria de Hábitat Vanessa Velasco, la Alcaldía de Bogotá busca beneficiar, con el apoyo de la Agencia Española, unas 20 organizaciones comunitarias de las Localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Chapinero. Además, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, recibirán capacitación en: uso de nuevas tecnologías para medición y control de pérdidas, potabilización y operación de planta de tratamiento, mantenimiento preventivo y correctivo de redes e infraestructura, fortalecimiento organizacional y toma de decisiones comunitarias y monitoreo de calidad del agua y cumplimiento sanitario.

Uno de los beneficiarios será el acueducto comunitario de la vereda Quiba Alta, que presta el servicio a más de 580 personas en la Localidad de Ciudad Bolívar. Allí se modernizará la planta de tratamiento con el fin de aumentar su capacidad, que pasará de 3 litros de agua por segundo a 5 litros por segundo, incrementando su capacidad operativa en más del 60 %. En la Localidad de Sumapaz, la beneficiada será Asoperabeca, la asociación de operadores de acueductos comunitarios de Raizal, Betania, Istmo y el Carmen.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está bajo el liderazgo en Colombia de Miguel González Gullón. A nivel internacional, la AECID tiene como director general a Antón Leis García.

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