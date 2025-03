La justicia alcanzó a Carlos Caicedo: a responder los $6.500 millones perdidos en 5 centros de salud

.Publicidad.

Han pasado otros dos alcaldes de Fuerza Ciudadana en Santa Marta, Rafael Martínez y Virna Johnson después de la llegada de Carlos Caicedo a la Alcaldía en 2012, como primer mandatario de izquierda y de los 5 centros de salud que prometió para la modernización del sistema solo hay uno completo y operando.

Caicedo contó con $6.537 millones para la tarea. El fiasco generó tal rabia ciudadana y en el 2017 se generaron las primeras denuncias en Santa Marta. Poco ocurrió durante seis años; estas pasaron por Procuraduría y Contraloría regionales hasta que en el 2023 la Fiscalía, a través de la Dirección seccional judicial de Santa Marta abrió investigación formal por el caso.

Después de 12 años de control de la alcaldía, el grupo de Caicedo, Fuerza Ciudadana perdió las elecciones de octubre del 2023 y se quedó sin el poder local. Al mismo tiempo, ya con un nuevo alcalde en Santa Marta, Carlos Pinedo, quien contrata al abogado Julián Quintana para constituirse en víctima por parte de la alcaldía, el proceso empieza a moverse con celeridad. El caso es traslado a Bogotá y el 6 de noviembre del año pasado un juez de conocimiento de Bogotá toma cartas en el asunto. Y las cosas empezaron a andar El Juez noveno aceptó las pruebas de la Fiscalía por la posible corrupción de Caicedo como alcalde y le puso fecha a la iniciación del juicio en su contra: 7 de julio del 2025.

Excelentes noticias para los samarios. El juicio contra @carlosecaicedo por el caso de corrupción de los puestos de salud inicia el 7 de julio. Hoy concluimos la audiencia preparatoria donde el juzgado 9 o de Bogotá, admitió todas la pruebas de @FiscaliaCol. Confiamos en la… pic.twitter.com/nOY194AjHm — Julián Quintana (@julianquintanat) February 20, 2025

En la última audiencia de preparación, el juzgado 9 ordinario de Bogotá admitió las pruebas que aportó la Fiscalía, así como algunas de la defensa de Caicedo en cabeza de Juan Vicente Valbuena. Se debe determinar si existió corrupción u algún otro delito en la licitación de las obras.

Los delitos que presuntamente habría incurrido Caicedo son peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los supuestos hechos habrían ocurrido durante la contratación de cinco puestos de salud, de los cuales, solo se entregó uno a tiempo, el Centro de Salud de Bastidas. El contrato de $6.537 millones para remodelar y adecuar los puestos de salud de Bastidas, Taganga, La Paz, Los Almendros y Mamatoco.

Las investigaciones disciplinarias, fiscales y judiciales comenzaron una vez pasó la alcaldía de Carlos Caicedo. Además de los puestos de salud se tienen inquietudes sobre el gasto hecho en el Centro de Desarrollo Infantil de Bonda, las obras en el Coliseo la Gaira y la remodelación de los parques de la ciudad. Todos los procesos habían sido llevados dentro de la ciudad de Santa Marta; sin embargo, por las pesquisas hechas en relación a los puestos de salud pasaran por Bogotá.

Los puestos de salud que Caicedo demolió y no volvió a construir

Durante la alcaldía de Caicedo se prometió la modernización de la red Pública Hospitalaria, en su Plan de desarrollo Equidad para todos, primero los niños y las niñas se enfatiza en la reducción de barreras entre los pacientes y los tratamientos. El cambio se ejecutaría con la demolición de varios puestos de salud y la puesta en marcha de nuevos centros médicos en el lugar de las ruinas; no obstante, de los $ 6.537 millones destinados existen dudas sobre el gasto de dinero.

En los documentos se habló de la adecuación de los puestos de Taganga, La Paz, Los Almendros, Mamatoco y Bastidas. Una vez Caicedo salió, solo uno de los puestos de salud cumplió el cronograma, los centros faltantes presentaron retrasos, el caso más grave fue el de Mamatoco. El Centro de Salud mencionado presentó varias falencias, y pasaron tres alcaldías y nunca se entregó, incluida la de Virna Johnson que hasta el 2 de diciembre de 2023, el centro de salud era una obra gris, al tener una infraestructura deteriorada y abandonada.

Tumbó los puestos de salud, firmó un millonario contrato y nunca los hizo

A la mitad de su alcaldía, en 2014, Caicedo ordenó la demolición y reconstrucción de cinco sedes medicas de la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend localizados en los barrios populares de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y la Paz. El propósito en el papel era lograr que el sistema medico de Santa Marta saliera renovado con unos centros de salud modernos; no obstante, la realidad fue otra.

Mediante la Resolución N0 0297 de julio de 2014 se abrió la convocatoria para el mantenimiento y adecuación de los Centros de Salud. El contratista escogido fue la empresa Mediredes S. A. S, quien le ganó al consorcio Omega y como interventor aparecía IAA Ingenieros y Arquitectos Asociados Ltda. Por parte del distrito de Santa Marta estaba la E.S.E Alejandro Prospero Reverend; no obstante, Omega cuestiono el proceso de selección por considerar arbitraria la asignación de los puntajes.

El objeto de contrato consistía en hacer mantenimiento y adecuación de los centros de Salud de Bastidas, Candelaria Mamatoco, Taganga y la Paz. Durante el 2014, respectivamente se realizó la demolición de los antiguos centros médicos.

Durante el proyecto si tumbaron la infraestructura; sin embargo, en Santa Marta los nuevos centros no se levantaron con la misma facilidad.

Para enmendar los errores se abrió un nuevo proceso de contratación. En efecto, durante la alcaldía de Rafael Martínez se realizó la licitación pública N 0 012 de 2016. La idea era adecuar y terminar los centros de Salud IPC La Candelaria, la Paz y Taganga. La ciudad salió perdiendo, los nuevos contratistas no debían poner un solo ladrillo en el puesto de Mamatoco, en los documentos no se incluyó su reconstrucción, para la alcaldía no había dinero.

En el concurso se presentaron dos propuestas. La Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016 habló de una cifra de $ 5.863.789.233, el segundo candidato, Consorcio Constructor, quien enseñó un presupuesto por un total de $ 6.078.627.513.

El ganador fue la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016. La Unión se conformó de dos empresas: Construcciones e inversiones Kamana S. A. S (70%) y Gestión y Proyectos Construcciones Group S. A. S (30%). Como representante legal aparecía el barranquillero Jesús Navarro Brito. Una vez comenzaron los trabajos, solo uno de los puestos se construyó en el tiempo acordado en primer lugar.

Por las dudas sobre el uso del dinero, los entes de control comenzaron las investigaciones. Existía un posible daño patrimonial por cinco mil millones de pesos. Dentro de la lista de investigados aparecen Rafael Alejandro Martínez, Carlos Eduardo Caicedo Omar, el interventor del contrato, el contratista, y el gerente de la E.S.E Alejandro Prospero Reverend. Los entes de control también miraron el daño realizado a los pacientes. Mientras se daba la reconstrucción de los puestos los tratamientos y consultas se prestaron en lugares provisionales y de arriendo.

En Bogotá continuará el proceso donde se determinará la inocencia o culpabilidad del exalcalde de Santa Marta.

