Julia Rubiano advirtió que las horas de ausencia de clase para participar en marchas tendrán que compensarse. A la ADE no le gusto

En su primera semana como secretaria de Educación del Distrito, Julia Rubiano de la Cruz supo torcerle el cuello a la protesta de maestros programada para el 12 de marzo pasado con una instrucción sencilla pero definitiva: los maestros que se animaran a protestar debían pagar las horas de paro en jornada sabatina.

Rubiano llegó a la Secretaría del Distrito con la misión de continuar el trabajo hecho por su antecesora, Isabel Segovia, quien dejó su cargo para atender negocios familiares luego de dos años. Rubiano, que conoce muy bien el gremio de educadores en Colombia gracias a su paso por el ministerio de Educación como asesora para la implementación de la Jornada Única y luego como gerente de Jornada Única, demostró en su primera semana como secretaria que con ella no se juega.

El 12 de marzo de 2026, los profesores de los colegios públicos de Bogotá, pertenecientes a la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), realizaron un paro de maestros por 24 horas en protesta contra la saliente secretaria de Educación de Bogotá Isabel Segovia y las medidas adoptadas por la entidad en la circular # 008 emitida el 27 de noviembre de 2025.

En la circular se establecen algunos lineamientos para llevar a cabo un proceso de restructuración de funciones y cargas laborales de los docentes orientadores en las instituciones educativas distritales, lo que provocó un profundo rechazo en el gremio educador en Bogotá, respaldado por FECODE.

Los sindicatos y la mesa distrital de docentes orientadores han calificado lo expuesto en la circular como un recorte de personal, una reducción de sus funciones y una limitación en la atención preventiva, priorizando indicadores sobre la labor humana de los profesores, lo que puede afectar la salud mental y escolar. Al no hacer seguimiento estricto por la reducción de personal que plantea la circular, se desatiende la emergencia de salud mental que se vive en los colegios. Razón por la cual los docentes consideran el tema como una violación al derecho a la educación y un posible riesgo para la convivencia.

Esa fue la razón que llevó a los profesores a convocar a un paro educativo de 24 horas el pasado 12 de marzo. Sin embargo, el gremio no contaba con la respuesta de la nueva secretaria de educación del distrito, Julia Rubiano, quien le salió al corte a la protesta diciendo que en la alcaldía trabajan para tener una educación de calidad, motivo por el cual los estudiantes no podían perder un solo día de clases: “porque los derechos de los estudiantes están por encima de los demás y se deben garantizar”, según expresó Rubiano.

La funcionaria aseguró que en la Secretaría de Educación respetan el derecho a la movilización de los maestros, pero como no se podía perder clase y los alumnos debían asistir de forma normal a los 412 colegios públicos de Bogotá, los maestros que atiendieran el paro debían reponer la jornada el día sábado 14 de marzo, a riesgo de sufrir las medidas administrativas que podría tomar la Secretaría. Rubiano insistió en que el tiempo de los estudiantes es innegociable y está dispuesta a hacerlo respetar para garantizar una educación de calidad.

El 12 de marzo, más de 25 mil maestros asistieron a los colegios a dictar sus clases y atender a sus estudiantes para garantizar su educación, y ningún colegio público de Bogotá cerro sus puertas. No obstante, se reporta que el 18 % de los profesores participó en el paro, y por ello tuvieron que reponer esas clases perdidas el sábado 14 de marzo. La secretaria de Educación Julia Rubiano resolvió la situación diciendo que a los profesores que desde la entidad están siempre abiertos a dialogar para llegar a un acuerdo.

Julia Rubiano de Cruz fue posesionada por el alcalde Carlos Fernando Galán el 6 de marzo de 2026 como la nueva secretaria de Educación de Bogotá, en reemplazo de Isabel Segovia, quien estuvo al frente de la entidad durante dos años y dejó el cargo por atender negocios familiares, según ella misma explicó. Rubiano, que ha trabajado con el Ministerio de Educación Nacional, cuenta con 15 años de experiencia en el sector educativo y ha liderando proyectos tanto en el sector público como privado.

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