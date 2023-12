Él es Luis Eduardo Valencia, el exesposo de Mónica Jaramillo que terminó en manos de otra presentadora

.Publicidad.

Durante los últimos días ha estado sonando en varios medios el nombre de Mónica Jaramillo. La periodista y presentadora anda en boca de todos por la nueva relación de su ex esposo con Ana María Navarrete. Esto ha hecho que muchos se pregunten ¿quién es Luis Eduardo Valencia? Claro, esto teniendo en cuenta que duró un largo periodo de tiempo con Jaramillo y de la nada, está con otra presentadora- Pues este personaje no es un don nadie en el país, todo lo contrario. El hombre es un empresario reconocido en el país. Pero esto no es todo, pues además es hijo del reconocido político Fabio Valencia Cossio.

No solo el nombre de las dos periodistas ha estado en boca de todos durante esta semana. Por supuesto que Luis Eduarda Valencia también ha sido tema de conversación de muchas personas. No solo por lo que significa su nombre, pues muchos también se preguntan quién es y a que se es lo que se dedica. Para aquellas personas que no saben de él, este hombre es el hijo del reconocido Fabio Valencia Cossio. Así es, del reconocido abogado y político colombiano. Por su parte, Luis es un empresario, que hoy en día se destaca como gerente general en Valencia Consultoría Corporativa.

Esta empresa se encuentra en el sector privado del país y fue constituída hace 14 años. Además, han ofrecido sus servicios de consultoría a un gran número de corporaciones multinacionales. Pero a esto, hay que sumarle que Luis Eduardo Valencia recibió el grado de Teniente del Cuerpo de oficiales de profesionales de la reserva policial, hace tan solo dos años.

Así se conoció la expresentadora de Caracol con su exesposo

Fue Mónica Jaramillo la que contó hace un tiempo como fue que arrancó su relación con Valencia. Ambos se conocieron cuando ella recién acababa una relación y al ver su forma de ser, se dio cuenta de que quería a un hombre como él. Empezaron a salir y un intentó de beso, hizo que ella no quisiera salir más con él. Pero Luis Eduardo Valencia con mucha propiedad y con una frase única, conquistó a Jaramillo. Le dejó claro que era especial para él y que el día de su boda ella sería su madrina o su novia. Finalmente ella se decidió por usar el vestido de novia. Sin embargo, pese a esto, todos conocemos el desenlace de esta relación.

