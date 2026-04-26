- Él es alias 'Marlon', el cerebro que estaría detrás de los atentados del Cauca y Valle del Cauca

Más que un cabecilla visible, alias “Marlon” es el articulador de una ofensiva que volvió a encender la violencia en Colombia

En el mapa invisible del conflicto, donde no hay nombres sino alias, hay uno que empezó a repetirse con fuerza en los últimos días: alias “Marlon”. No aparece en redes, no da entrevistas, no tiene rostro público. Pero su nombre empezó a sonar justo después de las explosiones. No fue casualidad.

En cuestión de horas, mientras el suroccidente del país encadenaba atentados en Cauca y Valle del Cauca, las autoridades comenzaron a apuntar hacia el mismo responsable. Detrás de la ofensiva, dicen los informes de inteligencia, estaría este hombre, un mando clave dentro de las disidencias de las Farc que siguen las órdenes de Iván Mordisco. No es el jefe máximo. Pero tampoco es un actor menor.

Alias Marlon, el hombre que opera en la sombra

Alias “Marlon” no es un nombre nuevo para la Fuerza Pública. Durante años ha sido identificado como uno de los articuladores de operaciones armadas en el suroccidente, especialmente en zonas estratégicas del Cauca y el Valle, donde convergen rutas del narcotráfico, corredores hacia el Pacífico y economías ilegales que financian la guerra. Su nmbre es Iván Jacobo Idrobo Arredondo y es uno de los hombres con más poder dentro de las disidencias de las FARC.

Marlon sería quien lidera la estructura criminal conocida como "Jaime Martínez", la cual opera en el norte del Cauca, en municipios específicos como Buenos Aires.

Sobrevolamos el sector de El Túnel en Cajibío, Cauca, para evaluar la magnitud del atentado terrorista perpetrado por alias ‘Marlon’, uno de los cabecillas más buscados del suroccidente del país, por quien ofrecemos una recompensa de hasta $5.000 millones. Lo que encontramos es… pic.twitter.com/fLah1Nq3kM — Mindefensa (@mindefensa) April 26, 2026

Su rol no es solo militar. Es logístico.Según las autoridades, estaría detrás de la planeación de ataques con explosivos, hostigamientos y acciones coordinadas contra la fuerza pública y la infraestructura. Es decir, no es quien necesariamente ejecuta, sino quien ordena, conecta y activa.

Por eso su nombre apareció tan rápido después del atentado en la vía Panamericana y de los ataques simultáneos en ciudades como Cali, Palmira y Jamundí. La forma, el timing y los objetivos no eran improvisados. Eran parte de algo más grande.

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De hecho se dice que él estaría detrás del atentado ocurrido en agosto de 2025, en imediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. Aquel hecho dejó seis personas muertas y más de 60 heridos. Incluso se le señala de ser el cerebro detrás de otras 24 acciones terroristas que ha vivido el Cauca y Valle del Cauca.

Una guerra que se volvió a mover en el Cauca y Valle del Cauca

El contexto explica por qué ahora. La estructura a la que pertenece alias “Marlon” hace parte del Estado Mayor Central, una de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y que hoy disputan el control territorial en varias regiones del país. En el Cauca y el Valle, esa disputa tiene un valor estratégico: salida al Pacífico, control de cultivos ilícitos y dominio de rutas para el tráfico de cocaína. No es solo violencia. Es negocio.

Así quedó la ruta Panamericana tras el ataque.

Y en ese tablero, figuras como “Marlon” cumplen un papel clave: sostener el control armado en tierra. Los recientes atentados, que dejaron muertos, heridos y vías bloqueadas, no solo encendieron las alarmas, también provocaron una reacción inmediata del Gobierno: refuerzo militar en la zona y una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.

No es una cifra menor. Es, de hecho, una de las más altas ofrecidas recientemente por un cabecilla activo. Pero más allá del nombre y la recompensa, la historia de alias “Marlon” no se entiende sin el contexto que lo rodea. No es un personaje aislado ni un “nuevo capo” en ascenso. Es el resultado de un conflicto que mutó.

Su perfil ,como el de muchos en estas estructuras, se mueve en esa transición: hombres que ya no hablan de revolución, pero que sostienen la guerra con explosivos y miedo. Por eso, aunque hoy su nombre esté en el centro de la noticia, lo que realmente preocupa no es solo quién es, sino lo que representa.

Porque mientras alias “Marlon” siga operando en la sombra, lo que ocurre en el Cauca y el Valle no será un episodio aislado. Será apenas una señal más de que la guerra, en Colombia, nunca se fue del todo.

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