El error de Teo Gutiérrez que podría costarle 2 mil millones de pesos al Cali

.Publicidad.

Si hay una sorpresa en el futbol latinoamericano esta temporada, es que el Deportivo Cali aún tenga esperanzas de clasificar a la ronda final de la Copa Libertadores de América. Es que es todo un hito que el equipo que se mantiene entre los últimos de la liga colombiana, en la competencia internacional no haya hecho el oso, como sí lo hicieron otros equipos colombianos, y que incluso, con el empate frente al Corinthians, tenga chances.

Sin embargo, el partido de ayer en el Palmaseca también lo dejó con un pie afuera, ya que tendrá que jugarse la vida en los últimos dos partidos frente a Always Ready y Boca Juniors, algo que no hubiese sucedido si el equipo no hubiese desperdiciado todas las opciones que tuvo en el partido frente al conjunto brasilero.

-Publicidad.-

El Deportivo Cali jugó uno de sus partidos mas inteligentes; sin embargo, a la hora de concretar no fue efectivo, y mas aun cuando Teofilo Gutierrez, referente del equipo, se comió un penal decisivo.

¡Se festeja en La Boca! Teófilo Gutiérrez tenía la chance de marcar vs. Corinthians en la #Libertadores, pero le regaló la pelota a Cassio y falló el penal. pic.twitter.com/7TWDUiKEhS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 5, 2022

Publicidad.

Si el barranquillero hubiese concretado la opción, el Cali estaría segundo en la tabla de posiciones, y una victoria le bastaría para su paso a los octavos de final. Por esa razón, los hinchas culpan al ex delantero de la selección por dejarlos en la cuerda floja.

El premio por pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores es de 550 mil dólares, y va sumando conforme se va pasando de rondas. El Cali ya ganó un millón de dólares por clasificar a la Fase de grupos, pero su falta de definición puede hacerlo perder más de 2 mil millones de pesos, un monto que seguro le caería como anillo al dedo al equipo vallecaucano.

Vea también: