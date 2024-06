.Publicidad.

En las últimas horas se ha viralizado un video de quien sería un soldado colombiano capturado por las fuerzas rusas que están en guerra. El video fue compartido por el Ministerio de Defensa de Rusia y muestra la posible realidad de los colombianos en Ucrania.

En el video se ve un hombre, aparentemente torturado, quien dice haber nacido en la ciudad de Cali y haber viajado al país del este europeo por necesidades económicas. Entre las cosas que cuenta, explica que el anuncio de reclutamiento lo vio por medio de la red social TikTok.

¿Cuál es el presunto engaño por el que estarían siendo perjudicados los colombianos en Ucrania?

El hombre que dice llamarse Miguel Ángel Cárdenas, también cuenta en el video que la promesa de viaje era muy diferente a la realidad. Según él, Ucrania no lo convocó como mercenario, sino como vigilante para que custodiara la zona.

“Con los ucranianos no teníamos mucho contacto, solamente lo de la comida y otra vez nos reguardaban en una especie de sótano porque no nos dejaban salir ya que nos decían drones. Yo me rendí al Ejército de Rusia puesto que no quería fallecer; me di cuenta que Ucrania nos mintió, nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminamos ahí acribillándonos”, se le escucha decir en el cortometraje.

Hace pocos días, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras remarcó que ya sumaban 51 los cuerpos de los ucranianos muertos e instó a lo que los soldados de la patria no vayan a morir a un país en una guerra que, según él, les es ajena.