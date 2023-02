Seis clanes políticos que han hecho de sus universidades un negociazo

.Publicidad.

En el 2009 el presidente Álvaro Uribe le entregó a don Elías Bechara Zainúm, la máxima distinción que un colombiano puede recibir por su trayectoria: la Cruz de Boyacá. Lo hizo en el alma mater de la Universidad del Sinú. Su universidad.

En 1974 Elías Bechara Zainúm fundó la Corporación Universitaria del Sinú en Montería que dio un brinco rápido y fácil gracias a su carrera política que inició en el Concejo, la alcaldía y culminó en el Senado. Desde entonces, la Universidad del Sinú ha ido de la mano de la política como fórmula ganadora para la familia Bechara que ha logrado consolidar un verdadero clan de poder e influencia en la región, pero además con alcances económicos a través de la contratación pública. La lección la aprendieron después de que en el 2013 firmaran contratos por $ 9.575.213.000 con el gobernador de Córdoba Alejandro Lyons con tantas irregularidades que las dos hermanas herederas María Fátima y Mara Bechara, terminaron en prisión y desde entonces se han focalizado más en el negocio propiamente de la universidad y la influencia política. Ahora son los nietos del patriarca don Elías Bechara, la representante Saray Elena Robayo Bechara y Erasmo Zuleta Bechara quienes están en la arena política, este último prendiendo motores para aspirar a la Gobernación de Córdoba, consolidando el poder del clan.

-Publicidad.-

No muy lejos de Montería, también en la Costa Atlántica, otra familia los Crissien tienen su fortín universitario: la Universidad de la Costa y la Corporación Latinoamericana. Nacieron hace décadas como instituciones de educación superior en Barranquilla y han perdurado en el tiempo gracias a las buenas y poderosas relaciones de su fundador el excongresista Eduardo Crissien Samper. Pero son sus hijos, Eduardo y Tito Crissien Borrero, los que mantienen vivo el legado, turnándose la rectoría que combinan con política electoral al tiempo que tramitan contratos a través de la Universidad de la Costa con la gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, bien en tiempos de Elsa Noguera o de Alex Char.

Publicidad.

Después de estar 15 años en la rectoría y a pesar de su cuestionada formación científica, Tito Crissien, fue nombrado por el entonces presidente Duque como ministro de Ciencia y Tecnología. Se trató de un acuerdo político con el Partido de La U, en la recomposición del gabinete para el gobierno lograr gobernabilidad en la recta final del mandato. Sería el senador José David Name quien le presentó a Duque la hoja de vida de Crissien.

Por su parte, Eduardo Crissien es quien ha tenido la tarea de mantenerse activo en la política como concejal, diputado y en el 2002 como representante, fórmula de José David Name, curul que repitió hasta el 2018.

Otro congresista que se enriqueció gracias al negocio de las universidades privadas es el recordado senador de los gatos “para combatir las ratas de la corrupción”, Carlos Moreno de Caro, con su corporación Universitaria de Colombia que cuenta con diez sedes en todo el país. La fundó en la década de los 90 y le sirvió para comenzar su carrera política primero aspirando a la Alcaldía de Bogotá en 1994 y luego en 1997 con el movimiento Defensa Ciudadana, pero ninguna le cuajó. El exconcejal de Bogotá, Isaac Moreno, hermano del congresista, también fue cofundador.

En 1998 Carlos Moreno de Caro se convirtió en uno de los senadores más votados del país con 130.000 votos, pero fue una victoria agridulce después de que, en medio de la campaña electoral, el Ministerio de Educación le cerró la universidad por malos manejos y fallas en los procesos académicos.

Lo cierto es que la Universitaria de Colombia, de la que Álvaro Uribe es decano honorario de la facultad de Derecho, sigue creciendo de la mano del polémico excongresista Moreno de Caro, que no concede entrevistas para seguir manteniendo un bajo perfil. La Universitaria de Colombia ya cuenta con unos 1500 estudiantes, que pagan tres millones de pesos por periodo académico que se cursa en tres meses y que al año le permiten mover a Moreno de Caro unos 15 mil millones de pesos con los que sigue comprando sedes y destruyendo las casas más bellas de Bogotá.

Aunque en 1982 cuando fundó la Universidad de Santander, Fernando Vargas Mendoza, no era político, esta le sirvió de trampolín para llegar al Senado en el 2001, pero como un reemplazo de José Luís Mendoza Cárdenas por el partido Liberal. Aunque tenía cercanía con César Gaviria, apoyó las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe y también fue gerente de campaña de La U. Sin embargo, en el 2008 se lanzó a la alcaldía de Bucaramanga. Antes que un académico, Fernando Vargas ha sido un empresario con universidad propia que sumado al desprestigio de los políticos tradicionales lo posicionaron como una opción diferente a la de los mismos políticos tradicionales que hicieron del voto de opinión una victoria asegurada para Vargas Mendoza a la alcaldía de Bucaramanga.

A pesar de su popularidad que se veía reflejada en las encuestas, en el 2011 Fernando Vargas Mendoza terminó destituido por la Procuraduría e inhabilitado durante diez años debido a irregularidades en contratación, acusaciones de las que nunca se pudo defender. En los últimos años, Fernando Vargas Mendoza se ha dedicado por completo a la Universidad de Santander que ya tiene sede en Cúcuta, Valledupar y Bogotá. Su ausencia no ha sido impedimento para acabar con su proyecto político, al contrario, le ha servido para prender motores para lo que será su candidatura a la gobernación de Santander durante este 2023 después de cumplir con su inhabilidad.

Asimismo, la Fundación Universitaria San José fue fundada en 1984 por Francisco Pareja González que hasta ese momento no había hecho ninguna carrera política y se había dedicado solo a la academia. Cuarenta años después de abrir la primera sede de la Universidad San José en el centro de Bogotá decidió lanzarse a la Cámara de Representante en el 2010 por el partido La U. Aunque no repitió curul, en las pasadas legislativas aspiró al Senado por los liberales con la convicción de que la educación sería su bandera legislativa además de otras ideas progresistas como la legalización de las drogas y el aborto. La campaña que también se hizo a través de las redes estudiantiles de su universidad no fueron suficientes y el exrepresentante Francisco Pareja González terminó quemado.

El 22 de septiembre de 1979 los esposos Osmar Correal Cabral y Rosita Cuervo fundaron la Universidad de Boyacá (Uniboyacá) en un garaje con solo 25 estudiantes, pero ya son cerca de 6.500 estudiantes, 800 profesores y 210 empleados, además de Acreditación Nacional y Reacreditación Internacional. Osmar Correal aprovechó su éxito proyecto para lanzarse a la gobernación de Boyacá en 1991 a la que llegó con el apoyo de los conservadores y ciertos sectores del liberalismo de dirigentes de la región como el de María Izquierdo, Ricardo Mendieta y Fruto Mejía. Una vez acabó su periodo en la gobernación continuó hasta el 2005 Osmar Correal como rector, pasando ese año a ejercer como presidente del Consejo de Fundadores y Consejo Directivo en reemplazo de Rosa Amalia.

Estos son solo algunos ejemplos del exitoso matrimonio educación, política y negocio que ha hecho carrera en el país y que se repite en pequeños municipios o capitales de departamentos donde la oferta educativa está en manos privadas y sin mayor control por parte del gobierno nacional. Familias y clanes políticos están presentes en colegios, universidades y centros tecnológicos en donde el poder y la plata pesan más que los propósitos académicos.