- El embajador de Suecia y otros cuatro quisieron atornillarse al cargo y El Tigre los declaro insubsistentes

Guillermo Reyes quien acogió a Verónica Alcocer en la residencia de la embajada en Estocolmo salió por la puerta de atrás igual que Juan Manuel Corzo en Uruguay

Antes de finalizar el gobierno Petro, la canciller Rosa Villavicencio le pidió la renuncia a todos los embajadores, funcionarios que debían presentarla antes del 31 julio, una semana antes de la posesión de Abelardo de la Abelardo de la Espriella.

Cinco de ellos se insubordinaron y no la presentaron y permanecieron en el cargo a sabiendas de ser de libre nombramiento y remoción como representantes del Presidente de la República y habían sido nombrados por el saliente Gustavo Petro. Esto obligó al canciller Omar Bula a declararlos insubsistentes y así forzar su regreso a Colombia.

Entre el grupo de los cinco está el embajador Guillermo Reyes, quien se desempeñaba como representante de Colombia en Suecia, y quien ha estado en el ojo del huracán por su rol como anfitrión en la residencia de la embajada de la entonces primera dama, Verónica Alcocer.

Su nombramiento llegó por dos vías. Por la amistad de Alcocer con su esposa Carmen Larrazábal y como cuota política del sector del partido conservador liderado en ese momento por Carlos Andrés Trujillo quien apoyó la candidatura del Petro. Su designación en la embajada quedó en firme mediante el Decreto 1881 del 7 de noviembre de 2023, aunque fue demandada por no cumplir con los requisitos.

Posteriormente surgieron tensiones públicas y roces diplomáticos entre Petro y Reyes. El entonces presidente acusó al embajador de permitir una campaña financiada en contra de Verónica Alcocer. Reyes negó esas afirmaciones y sostuvo que la imagen de la primera dama se veía afectada por sus propios actos.

La embajada en Estocolmo también fue un punto de especial interés para Alcocer. Para dimensionarlo, permaneció cerca de dos meses en Suecia, destino de varios de sus viajes. Fue precisamente en ese país donde fue vista en compañía del empresario colombo-catalán Manuel Grau Pujadas.

En total, Guillermo Reyes acumuló aproximadamente tres años y tres meses en el cargo de embajador. Tras la elección del actual presidente, Abelardo De La Espriella, se impartió la orden de declararlo insubsistente. Sin embargo, Reyes aseguró que, antes de esa decisión, ya había presentado su carta de renuncia.

Por otra parte, Verónica Alcocer fue vista en Estocolmo en agosto de 2026. A su llegada al aeropuerto apareció acompañada de personas de su círculo cercano, entre ellas la DJ Gunn Lundemo. Durante una de sus primeras visitas al país nórdico, Alcocer se alojó inicialmente en el exclusivo Strand Hotel, en Nybrokajen, y posteriormente se trasladó a un apartamento particular en el centro de la ciudad.

Reyes no fue el único diplomático declarado insubsistente. El santandereano Juan Manuel Corzo, quien llegó como cuota política del partido Conservador a la embajada en la Habana en 2019 por haber respaldado la campaña de Marta Lucía Ramírez . El mismo funcionario que había sido secuestrado durante 17 meses por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre 1999 y 2000.

Posteriormente de pasar tiempo en la Habana lo designaron a Paraguay. Es decir, en 2023 llegó a Asunción. Ahora deberá dejar el cargo.

Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, también deberá dejar la sede. Velásquez tampoco pertenecía a la carrera diplomática y llegó al cargo después de desarrollar una trayectoria vinculada con el trabajo artístico, la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional.

Una situación similar se presenta con Yennifer Edilma Parra Moscoso, en Ankara, Turquía, quien es oriunda de Ibagué. Otro funcionario que no presentó su renuncia fue William Sidney Bush Howard, quien se desempeñaba como representante de Colombia en Trinidad y Tobago y también deberá dejar el cargo. Los cambios hacen parte de las primeras decisiones de la nueva administración en materia diplomática y abren la puerta a una renovación de varias representaciones de Colombia en el exterior, mientras se define la composición definitiva del servicio exterior durante el nuevo gobierno en los próximos meses y semanas de transición.

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