- Otro embajador que se le cae a Petro: Por qué Guillermo Reyes dejaría la embajada en Suecia

.Publicidad.

No fue el sindicato el que terminó sacándolo de la embajada. El trabajo de dejar sin cargo diplomático a Guillermo Reyes, lo hizo la Asociación Diplomática y Consular de Colombia. Esta entidad dio a conocer que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Fabio Iván Afanador García fue la que declaró nulo el decreto por medio del cual el oriundo de Barrancabermeja fue nombrado embajador en Suecia. Las razones: no presentar experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo y no haber acreditado el dominio de un segundo idioma.

Hasta ahora, el 2025 estaba siendo un muy buen año para Guillermo Reyes, el abogado conservador que por vueltas de la vida terminó siendo Embajador en Suecia de la mano del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al enterarse de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había decidido anular su designación en el cargo, algo que le ha pasado ya a más de dos decenas de diplomáticos nombrados en este Gobierno y que lo dejó en la obligación de comenzar una fuerte disputa legal para lograr seguir viviendo en Europa.

..Publicidad..

A Reyes esta noticia le cayó como un baldado de agua fría y más teniendo en cuenta que hace apenas unas semanas estaba celebrando la compra de los aviones suecos SAAB 39 Gripen de parte del Gobierno colombiano, algo para lo que fueron claves tanto su gestión como Embajador, ya que él fue el responsable de coordinar la visita presidencial del año pasado en la que se comenzó a fraguar la compra, como su relación con Carmen Larrazábal, una de las mejores amigas de la primera dama Verónica Alcocer.

...Publicidad...

Vea también: El nuevo refugio de Verónica Alcocer alejada de Petro y del brillo del poder

....Publicidad....

Pero, más allá de su gestión, al abogado nunca se pudo quitar de encima la lupa de los funcionarios de la Cancillería, quienes se opusieron frontalmente a su nombramiento desde el momento en el que este fue anunciado. Incluso antes de su posesión la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) ya estaba advirtiendo que el exministro de Transporte no cumplía con los requisitos necesarios para ser Embajador, alertando particularmente sobre el hecho de que no tendría acreditado un segundo idioma, con lo cual estaría “incumpliendo los requisitos establecidos en la norma y debilitando el servicio exterior”.

Al final, el sindicato no terminó siendo la organización detrás de su salida, sino la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, la cual dio a conocer que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Fabio Iván Afanador García había declarado nulo el decreto por medio del cual el oriundo de Barrancabermeja fue nombrado Embajador.

Esto tras determinar que no presentó experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo y que, efectivamente, no había acreditado el dominio de un segundo idioma

Ahora, Reyes; quien llegó al cargo de Embajador tras haber sido el primer Ministro de Transporte del Gobierno Petro y tras una extensa carrera como jurista en la que logró ser Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional, Magistrado del Consejo Nacional Electoral y Viceministro de Justicia con Uribe; anunció que va a apelar la decisión y que mientras tanto va a seguir en el puesto.

Comunicado frente a la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para todos los medios de comunicación y personas interesadas. pic.twitter.com/Oj3ln61A1A — Guillermo Reyes (@reyesguillermof) April 27, 2025

Ya aliados del Gobierno como es el caso del también Embajador, Roy Barreras, han salido en su defensa intuyendo que se puede tratar de una decisión motivada por la animadversión contra el Gobierno.