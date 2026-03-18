Dos pesos pesados Arturo Calle y Studio F se enfrentaron por una marca. ¿Quién ganó?

Carlos Alberto Acosta, presidente de STF Group en América Latina, se llevó una sorpresa en medio de la transformación que le ha impuesto al negocio. En primer lugar, ha nombrado a Eduardo Martín Cardona vicepresidente corporativo de STF, quien tiene planes para las marcas del grupo y ya ha comenzado a hacer cambios en 50 tiendas: 20 en Colombia, 20 en México, 5 en Panamá y 5 en Chile.

Martín Cardona, quien se desempeñó como director de Zara España, tiene en sus manos un presupuesto cercano a 10 millones de dólares para invertir a lo largo de tres años. Uno de los objetivos es lanzar al mercado nuevas líneas de ropa, y en Colombia se propusieron introducir la marca ⱻE, que debería venderse en centros comerciales como Chipichape, en Cali. Para conseguir el registro de la marca, llamaron al bufete de abogados Sergio Cabrera Abogados, que debía hacer el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Durante el proceso, los juristas de Sergio Cabrera Abogados se enfrentaron a la compañía Arturo Calle, que tiene en la gerencia a Esteban González Duque. Para los abogados contratados por Arturo Calle, la nueva marca de SFT riñe con una de las apuestas más recientes de Arturo Calle: Freedom. La línea fue lanzada al público en 2021 y se enfoca en llevar la moda de una forma más inclusiva; en otras palabras, las tallas grandes tendrían varias colecciones y habría modelos desde XXS hasta XXL. Además, los diseños de la ropa serían originales, atractivos y únicos.

Marcas enfrentadas

La originalidad de Freedom aparece en su propio logo y, según los defensores contratados por Arturo Calle, si alguna empresa utiliza ⱻE en alguna parte sin su permiso, estaría aprovechándose de forma indebida. En respuesta a los alegatos, los abogados contratados por STF señalaron que “no existe posibilidad de confusión”.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes, en primera instancia le dieron la razón a Arturo Calle y negaron a STF el registro de ⱻE.

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