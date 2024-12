El duro relato de Lady Tabares sobre el sufrimiento de su familia y su paso por la cárcel

.Publicidad.

Lady Tabares se convirtió en un personaje muy reconocido en Colombia, tras ser parte de La vendedora de rosas. Esta película, llena de talento natural, logró cautivar al país y al mundo entero. Parecía ser la oportunidad perfecta para que esa niña y el resto del elenco dejaran su pasado atrás. Sin embargo, tiempo después la mujer fue encarcelada y estuvo por más de 12 años recluida. Aunque siguió siendo algo con algo de popularidad, su historia quedó de lado con el paso del tiempo. Pero ahora, ha vuelto a ser tendencia al sumarse a La casa de los famosos y recientemente habló de su duro paso por la cárcel.

Lady Tabares de La casa de los famosos habló de lo que significó para ella y su familia su paso en las cárcel

Quizás no todos lo saben pero, para Lady Tabares, estar en la cárcel tuvo un gran impacto. La mujer estuvo por más de una década recluida e incluso trató de quitarse la vida en múltiples ocasiones. Cuenta ella que su fe en Dios y su gata fueron de gran ayuda para salir adelante y no dejarse morir allí. Sin embargo, su estancia en la prisión también significó un gran peso para ella y su familia. En entrevista para Los impresentables, Lady comentó que "La cárcel destruye familias" y ella cuenta que en su caso no fue la excepción. Además, la mujer también llegó a tener sus hijos, que también han sido su motor.

Lady Tabares con uno de sus hijos. Foto de ladylavendedoraderosasoficial.

Ellos tuvieron que crecer y levantarse por sí mismos, y aunque tiene una buena relación, hay detalles que marcan. De igual forma, la participante de La casa de los famosos envió un mensaje para las familias de las personas que quizás tienen a alguien en la cárcel. La mujer pidió que no abandonen a esas personas, pues la prisión puede romper lazos. Es que, una persona presa pierde la esperanza y la familia es lo que les queda para poder salir adelante. Por eso mismo, Lady Tabares les pidió eso a quienes quizás la vean y estén viviendo esta situación.

Finalmente, a la mujer le preguntaron sobre la relación que tiene con su madre. La mujer, con algo de dolor respondió que era "buena" y que era mejor dejar esa respuesta. Si bien es cierto que con sus palabras honró a su mamá, es un tema que la afecta notablemente y que aún es delicado para ella. De esta manera, Lady destapó su corazón y se posiciona como una de las favoritas para ganar La casa de los famosos.

