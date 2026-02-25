- Eduardo Dávila reapareció con su gravísimo historial judicial junto a la élite del fútbol

Eduardo Dávila pagó carcel por un asesinato y fue procesado por otros délitos pero se las ha arreglado para estar en eventos de alto vuelo como uno en Barranquilla

Entre aplausos, personajes icónicos del fútbol y figuras públicas —como Gianni Infantino, presidente de la FIFA— apareció Eduardo Dávila, dueño y presidente del Club Deportivo Unión Magdalena, en la inauguración del nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla. Su presencia causó gran revuelo, pues su situación judicial deja más dudas que respuestas. Dávila se ha visto envuelto en múltiples escándalos, al ser relacionado con narcotráfico, grupos paramilitares y homicidio.

Eduardo Dávila, máximo accionista del U. Magdalena, condenado en 2012 a 34 años de prisión por el homicidio de su primera esposa Carmen Vergara, ‘invitado especial’ a la presentación del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla.

📸: @gutierrezfoto @DeportesEH pic.twitter.com/aLiUVldupv — Mauricio Silva G. (@msilvaazul) February 24, 2026

Eduardo Dávila fue condenado en 2012 a pagar 34 años y dos meses de cárcel al ser hallado responsable del asesinato de Carmen “la Nena” Vergara Díaz Granados. La defensa inició de inmediato la apelación y en 2014 presentó una acción de tutela, que fue negada. Aunque en 2019 se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, ese mismo año se presentó un recurso que cuestionaba dicha medida y sostenía que Dávila no padecía una enfermedad que requiriera tratamiento bajo la modalidad de casa por cárcel.

|Le puede mostrar La estrategia de galletas Ducales, otra empresa de Gilinski, para disparar su ventas en 2025

Pese a ello, en 2025 se aseguró que el presidente del Unión Magdalena ya completaba cinco años de prisión domiciliaria. Además, se conoció que a finales de 2024 la defensa de Dávila Armenta solicitó la libertad condicional. Para ello alegó que el empresario ya había cumplido tres quintas partes de su condena, además de haber realizado trabajo social y estudios para redimir pena.

Eduardo Dávila.

Aunque en 2016 a Dávila le acumularon dos de sus condenas en un solo proceso, con una sentencia de 27 años, el alegato de su defensa habría dado resultado y tendría al dirigente nuevamente en libertad. Sin embargo, hoy en Colombia parecen pesar más sus polémicas declaraciones sobre el fútbol femenino y la “supuesta” venta de su equipo que los crímenes que rodean su historia.

Los nexos con narcotráfico y grupos armados que envuelven a Eduardo Dávila

La primera condena que recibió Dávila fue en 1996, con una pena de 10 años de prisión por almacenamiento agravado de estupefacientes. La razón: 1.900 kilos de marihuana empacada que se encontraban en una propiedad de Dávila Armenta en Santa Marta. Además, poco después de este hecho se le asoció con el jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC, Hernán Giraldo Serna.

Adicionalmente, Eduardo Dávila fue relacionado con la muerte del juez Javier Cotes Laurens, quien tenía identidad protegida por el Estado al manejar procesos contra criminales de alto perfil. El dirigente fue señalado por Jesús Elí Bayona, alias “Licho”, quien aseguró que la orden había sido dada por Hernán Giraldo, mientras que el autor intelectual sería Eduardo Castelbondo.

Sin embargo, en 2021 un fiscal de la Dirección Especializada aseguró que Dávila había sido mencionado por el juez debido a la condena que recibió en los años noventa. Finalmente, Eduardo fue absuelto en 2025, cuando el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá concluyó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar al samario.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..