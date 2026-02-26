- Dura pelea entre Cepeda y Roy Barreras por los dirigentes sindicales colombianos

Fabio Arias, presidente de la CUT, buscó apoyo del Frente Amplio para el Senado, pero el candidato presidencial del Pacto Histórico sumó 300 sindicatos a su campaña

En medio de las preparaciones para las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo del presente año, los principales candidatos de izquierda Roy Barreras e Iván Cepeda buscan el apoyo de los distintos sindicatos en el país.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Federación Colombiana de Trabajadores (Fecode) son los sindicatos más grandes del país, y por lo tanto se encuentran bajo la mira de los candidatos.

Dentro de la CUT, Barreras cuenta con la simpatía de Fabio Arias, quien mencionó que su voto será a favor de Barreras . La CUT cuenta con el apoyo de 500.000 trabajadores, y Arias quiere llegar al Senado con el partido Frente Amplio, la coalición política fundada por Barreras. No obstante, no todos dentro de la CUT apoyan a Roy, voces como la de Diógenes Orjuela han señalado que la dirigencia ha cerrado filas en torno de Barreras, bloqueando la llegada de otras voces como Robledo o Fajardo, a quienes parece querer apoyar.

Esta no ha sido la única adhesión importante a Roy Barreras, la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más grande de Ecopetrol, decidió adherirse a él tras conocer la idea de Petro de vender la participación de Ecopetrol en la Cuenca de Permian, en los Estados Unidos. La USO suma aproximadamente 23 mil integrantes, y su nuevo presidente es Martín Fernando Ravelo, quien ha sido trabajador de Ecopetrol desde hace 28 años. En el sindicato, Ravelo ha ocupado los cargos de fiscal, secretario jurídico, secretario de educación y secretario de seguridad social.

En respuesta a la situación, Iván Cepeda informó haber conseguido el apoyo de más 300 organizaciones sindicales y tener el apoyo de 900 líderes sindicales. Los más importantes son Carlos Rivas, de la CUT; Percy Oyola y Ricardo Vanegas de la CGT, y Diana Gómez e Isaías Garzón de la CTC. Quienes respaldan a Cepeda, ven una posibilidad de continuar y afianzar el proyecto político de Petro.

Ahora toca esperar si con sus adhesiones, Cepeda se logra consolidar como la carta de los sectores de izquierda para mantenerse en la Casa de Nariño.

COMUNICADO



Más de 900 dirigentes de 300 sindicatos de todo el país se adhieren a la campaña de Iván Cepeda para profundizar los cambios sociales



El apoyo, con presencia en 30 departamentos del país, incluye a las tres principales centrales obreras y a federaciones de los… pic.twitter.com/3csj3DqVPU — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 23, 2026

