- Los karts y las zonas de juegos son los que tienen volando en ganancias a muchos centros comerciales

Muchos visitantes no van a comprar sino a entretenerse y de allí el crecimiento de Nuestro Bogotá, Viva Envigado, Centro Mayor donde son campeones en esta oferta

No solo las tiendas tradicionales mueven hoy la economía de los centros comerciales: las atracciones se han convertido en piezas clave de sus ventas. Casos como el de Nuestro Bogotá son prueba de ello. El complejo, que hoy pertenece a PEI, cuenta en su portafolio con marcas como Superkarts, un espacio inaugurado en septiembre de 2025 en el que se invirtieron cerca de US$500.000 en un área de más de 4.500 metros cuadrados.

La compañía fue fundada por Santiago Guerrero y Juan Camilo Duque, ambos campeones en competiciones de karts. El primer centro comercial en apostarle a este proyecto fue Hayuelos, en 2018. Hoy la empresa es gerenciada por Daniela Vélez, esposa de Santiago, y Superkarts ya está presente en otros escenarios como Unicentro Cali y el centro comercial Santafé. Sin embargo, este no es el único modelo de entretenimiento que impulsa las finanzas de los centros comerciales.

Formatos como Happy City están transformando la experiencia de visita. Esta marca es gestionada por Divertrónica Medellín, una compañía con más de 30 años de trayectoria en el sector. Actualmente pertenece al Grupo El Comercio, que adquirió el 70 % de la empresa en diciembre de 2014 por US$9,9 millones.

Hoy el negocio está presente en centros comerciales como Parque La Colina, Gran Plaza Ensueño, Florida Parque Comercial, Santafé Medellín y Viva Envigado, entre otros a lo largo y ancho de todo el país. Uno de los hitos de la compañía fue su expansión en el centro comercial de los Calleja, donde alcanzó 11.000 metros cuadrados de experiencia indoor y outdoor e incorporó la primera montaña rusa familiar dentro de un centro comercial en Colombia.

Esta fue la empresa que lideró los ingresos del segmento en 2024, con $65.985 millones. Sin embargo, registró pérdidas por $1.984 millones y una variación negativa de –5,7 % frente a 2023. A ella se suma City Park, empresa bogotana constituida en 1994 y hoy liderada por su gerente general, Raúl Velásquez.

City Park de Centro Mayor

Durante 2024, City Park reportó ingresos por $39.281 millones y utilidades por $5.486 millones. De esta manera se consolidan estos tres actores que impulsan el tráfico y el gasto en los centros comerciales. Actualmente están presentes en Centro Mayor, Plaza Central y Metrópolis; cada sede supera los 300 metros cuadrados, siendo la de Plaza Central la de mayor tamaño, con 1.618 metros cuadrados.

Otros negocios que mueven la economía de los centros comerciales

A estos tres actores se suma Playland, empresa colombiana fundada en 1996, que hoy tiene presencia en Titán Plaza, Santafé, Diverplaza, Plaza de las Américas y Plaza Imperial y en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Bogotá y Soacha. La mayoría de sus sedes supera los 600 metros cuadrados. En 2024 reportó ingresos por $35.128 millones y utilidades por $1.579 millones, con un crecimiento del 9,5 % frente a 2023. Por ahora no se conocen resultados consolidados de estos negocios en 2025.

Emilio Pombo, director de PadelTown; y David Vaca, gerente estrateìgico de Nuestro Bogotá.

También han aparecido nuevos formatos como PadelTown, complejos de canchas de pádel que han empezado a tomar fuerza y se han ubicado en lugares como Plaza Claro, Plaza de las Américas y, más recientemente, Nuestro Bogotá. Este tipo de propuestas ha contribuido a que centros comerciales como este último superen los 11 millones de visitas.

