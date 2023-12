El dolor de Claudia Elena Vásquez por el cáncer de su mamá la volvió imagen de la lucha contra este mal

.Publicidad.

Después de una relación de 15 años Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez son además de una pareja muy consolidad una llave de negocios y ella ha sido un motor para proyectar la carrera la Carrera del cantante. Suya fue la idea de que Carlos Vives celebrara los 30 años del lanzamiento del disco que partió en dos la historia de la música colombiana, Clásicos de la provincia, con un concierto el próximo 15 de diciembre en El Campín. Intentar encontrar una entrada para éste, el que él mismo llamó, el partido más difícil, es imposible. El Sold out son dos palabras que ya se asocian a cada concierto que da el samario.

Pero además de su apoyo permanente a su esposo, Claudia Elena Vásquez tiene peso propio. Fue la escogida por los Urrea para ser la imagen de la ambiciosa campaña con la que buscan que ninguna mujer se quede sin un tratamiento seguro de cáncer de mama. Fernando Urrea, uno de los dueños la conocía desde la gobernación de Álvaro Uribe, cuando él tuvo un rol activo y ella como representante de Antioquia se llevó la corona.

Pero además de la confianza personal con ella, Claudia Elena Vásquez es muy sensible al tema del cáncer de seno y la batalla que todas mujeres pueden dar con detección oportuna. Acompañó a su mamá María Elena Ángel Ochoa en su batalla contra el cáncer de seno. Fue un diagnóstico hecho a tiempo y pudo vivir con holgura sus últimos años hasta que falleció a finales del 2021.

La experiencia con la enfermedad de su mamá, convirtieron a Claudia Elena en una experta quien habla con elocuencia del tema, de manera tal que su bello rostro no es solo una imagen de la marca, sino que para ella se trata de una cruzada personal para estimular a las mujeres a la prevención y el diagnóstico y tratamiento oportuno. Y para ello la alianza con la aseguradora Cardif es perfecta, para que no haya disculpas económicas para no tratarse.

La campaña de la aseguradora Cardif con Leonisa

Desde hace unos cuatro años vienen desarrollando el programa “Un bra es seguro”. No importa el valor del brasier, cada compradora puede reclamar un seguro a través del catálogo de la compañía. Una de las ejecutivas es la encargada de activarlo por el celular y listo.

Leonisa, en alianza con BNP Paribas Cardif, presentó una de las ayudas más impresionantes que se les ha dado a las mujeres en el país: es que por la compra de cada brasier una mujer reciba un seguro que la ayude a sobrellevar y a prevenir una enfermedad que se lleva, al año, más de cincuenta mil mujeres en el mundo.

Ya hay experiencias concretas como de la señora María Olivia Marulanda, del municipio de Jardín Antioquia quien ya tiene su seguro y cada vez son más las mujeres colombianas que lo tienen. Por año se presentan en el país 6.700 casos de los cuales el 64.7% son detectados en etapas avanzadas, esta es a razón por la que 2.250 colombianas fallecen al año.

Por todo esta ella tomó la campaña como algo personal y aceptó sin ambages ser la nueva embajadora de Leonisa. La responsabilidad es grandísima, no sólo es ser el rostro de uno de los brassieres más populares en este y otros 18 países de Iberoamérica, sino que se convirtió en la principal vocera que emprendió la marca contra el cáncer de seno.

Claudia Elena Vásquez fue clave en la reinvención de Carlos Vives

Claudia Elena Vásquez no para. Un día despierta en Zurich, en un concierto, otro en Sevilla, en una entrega de premios, otro le da la mano al Rey Felipe en el Palacio Real de Madrid, siempre al lado de su artista favorito quien le debe mucho a ella para lograr su segundo aire. Un momento en el que parecía frustrado con su carrera musical en medio además de dificultades con su matrimonio con la purtoriqueña Herlinda Gómez.

Sin abandonar las labores propias de una manager -porque además de esposa es quien le maneja la carrera a Vives- Claudia Elena, sin importar en qué hotel del mundo amanezca, estará presta para conectarse y difundir, a través de video conferencias, el legado de prevención que quiere dejar Leonisa y Cardif.