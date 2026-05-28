- El documento que le negó la libertad a Miguel Rodríguez Orejuela y podría morir preso en Estados Unidos

El juez que condenó a la exenfermera de Hugo Chávez también le negó la libertad a Miguel Rodríguez Orejuela, asegurando que sigue siendo un peligro

Pese a un nuevo intento por parte de la familia y la defensa de Miguel Rodríguez Orejuela, parece que el excapo del extinto Cartel de Cali podría terminar teniendo el mismo destino de su hermano en Estados Unidos. Desde hace algún tiempo, la defensa de Miguel solicitó la libertad condicional alegando razones humanitarias, apelando al grave deterioro físico y mental que ha sufrido el caleño en los últimos años.

Danz, quien es su abogado en Estados Unidos, intentó sustentar la petición a través de múltiples argumentos recopilados en un documento en el que explicaba por qué el exnarcotraficante debía recibir el beneficio. Allí se menciona que Miguel presenta episodios severos de desorientación. Uno de los más llamativos ocurre durante las madrugadas, sobre las 3:00 a. m., cuando, según el documento, se convence de que debe salir a tomar un taxi por las calles de la ciudad.

Institución Correccional Federal de Big Spring (FCI Big Spring), donde está preso Miguel Rodríguez Orejuela.



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La defensa también acudió a evaluaciones psicológicas y cuestionó las condiciones del centro penitenciario, argumentando que este no cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para atender a una persona con un deterioro cognitivo de ese nivel. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para convencer al juez William P. Dimitrouleas, el mismo que en su momento condenó a Claudia Díaz Guillén a 15 años de prisión por lavado de dinero relacionado con sobornos.

El documento que obligaría a Miguel Rodríguez Orejuela a seguir preso en Estados Unidos

Pese a los múltiples intentos de la defensa, un documento revelado en mayo confirmó que el recurso presentado fue rechazado. Allí, además, se señala que el excapo no cumple con los requisitos necesarios para acceder a la libertad condicional.

Federal judge rejects compassionate release for ex Cali cartel boss Miguel Rodriguez-Orejuela.



Attorneys for the convicted narco argued he suffered severe dementia and sometime woke up in the middle of the night believing he was hailing a taxi on the streets of Bogota. pic.twitter.com/RyV2NXCObm — Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 12, 2026

Lo que más ha llamado la atención es que las autoridades estadounidenses siguen considerándolo un peligro para la sociedad, o al menos esa fue una de las principales conclusiones a las que llegó el juez.

Con más de 80 años y todavía lejos de cumplir la totalidad de su condena, Miguel Rodríguez Orejuela podría terminar muriendo en una cárcel de Estados Unidos, repitiendo el destino de su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela.

Gilberto falleció en 2022 en un hospital de Carolina del Norte a causa de una afección cardíaca que se agravó debido al cáncer de próstata y de páncreas que padecía.

Ahora habrá que esperar si la defensa de Miguel continúa buscando nuevos recursos judiciales para conseguir la libertad que su familia lleva años solicitando. Incluso, sus allegados han asegurado que cuentan con los recursos y las condiciones necesarias para hacerse cargo de él si se le permite regresar a Colombia.

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