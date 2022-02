El día que Fanny Mikey lo apostó todo por Santiago Cruz

.Publicidad.

Durante la celebración de los 40 años del Teatro Nacional, Santiago Cruz recordó a la primera mujer que confió en su talento cuando no era nadie en la industria musical. "La noche en que me decidí por la música tiene origen en Fanny" dice el ibaguereño que trabajaba en un cubículo de una oficina y en corbata cuando conoció a la argentina mientras cantaba de noche en un bar. Fue en 1999 cuando la propuesta le llegó: "Me llama a mi casa y me dice que quiere que sea yo el telonero de un concierto que iba a realizar en el Palacio de los deportes de Fito Páez. Yo le digo: pero yo no tengo disco" recordó el cantante en esta entrevista donde además confiesa la importancia del Teatro Nacional como identidad cultural de Colombia. Aquí el video:

