Yeferson Cossio regaló plata a sus fans para que no le pidieran fotos

.Publicidad.

"Hoy descubrí una buena herramienta, cada que yo salgo es caótico y por eso no salgo casi por tantas fotos, pueden ser 100 o 200 fotos estoy muy agradecido con la gente, yo doy las fotos así me coja la tarde, hoy salí con un bolso lleno de plata y empecé a regalar, todos se me amontonaron y tiré un fajo de billetes para arriba y de una me fui y funcionó" cuenta Yeferson Cossio en sus redes sociales mientras se encontraba en una discoteca y era casi imposible desplazarse por la cantidad de seguidores que lo acechaban.

En medio de risas, el influencer que se caracteriza por mofarse de su gran fortuna, no dudó en regalar dinero, distraer a las personas que cada vez se le acercaban más y poder huir del lugar. "Me ignoraron por agarrar el dinero así que me fui y ni cuneta se dieron, al parecer no me querían tanto" finalizó el paisa.

-Publicidad.-

Vea también:

Publicidad.