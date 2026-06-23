- El día que Carlos Vargas se salvo de quien al parecer era el abusador de niños Luis Alfredo Garavito

El presentador narró el momento en que de niño se salvó de ser raptado por un hombre que actuaba con el mismo modus operandi del monstruo fallecido en 2023

Un episodio que permaneció difuso en la memoria de Carlos Vargas tomó un giro inquietante años después. El reconocido presentador colombiano vivió una experiencia en su niñez que lo llevó a pensar que pudo haber estado frente al criminal más temido del país. Aunque insiste en que no tiene certeza de que se tratara del asesino serial, asegura que su instinto y las advertencias que recibió de su madre fueron determinantes para alejarse de aquel desconocido y, posiblemente, evitar una tragedia.

Lo que parecía un recuerdo perdido de la infancia cobró de nuevo vida cuando el presentador colombiano Carlos Vargas conoció el modus operandi de Luis Alfredo Garavito, el pedófilo más monstruoso en la historia del país.

Aunque aclara que no puede asegurar que se tratara del asesino serial, el relato aún le produce escalofríos. “Todavía me pongo como nervioso hablando de esto”, confesó el periodista durante una conversación con la emisora Vibra FM para la que el presentador también trabaja.

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Luego, en la entrevista radial, narró un episodio que vivió cuando era niño en Cartago (Valle del Cauca), una de las regiones donde Garavito cometió varios de sus crímenes.

El asesino serial, conocido como “el Monstruo de Génova”, fue uno de más infames en la historia de Colombia. Nacido en el municipio de Génova, fue condenado por el secuestro, abuso sexual, tortura y asesinato de decenas de niños entre 1990 y 2000.

Su caso conmocionó al país por la crueldad de sus crímenes, la vulnerabilidad de sus víctimas y las fallas institucionales que permitieron que actuara sin ser descubierto ni atrapado durante varios años.

Según recordó el presentador, todo ocurrió a la salida de su colegio, cuando un hombre se le acercó con una historia que sonaba convincente. “Es que tu papá me encargó un loro para darte de sorpresa, pero no le digas nada. Camina, yo te llevo hasta mi casa para entregártelo”, le dijo el desconocido.

Sin sospechar el peligro, el pequeño Carlos comenzó a caminar junto al hombre. Durante el trayecto, este hablaba de sus padres para asegurar la confianza del joven.

Fue años más tarde, al ver documentales sobre Garavito, cuando Vargas sintió que las piezas encajaban. “Yo vi un informe sobre el modus operandi del tipo, de cómo abordaba a los chicos, y ahí se me vino ese recuerdo. Por eso Garavito no era un desconocido para mí”, explicó.

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Sin embargo, hubo un detalle que cambió el rumbo de la historia. En medio del recorrido, las advertencias de su madre regresaron a su memoria. “Mi mamá siempre me decía: ‘Ojo con la gente desconocida’”, recordó.

Además, una corazonada le decía que algo no iba bien. Fue entonces cuando decidió no continuar acompañando al hombre. “No, yo prefiero irme para mi casa”, respondió al hombre antes de regresar solo donde su familia.

Al llegar, recibió un fuerte regaño de su madre. “¿Cuántas veces le dije que con los desconocidos no se vaya?”, le reclamó. A pesar de la fuerte reprimenda maternal, Vargas reconoce que aquella advertencia pudo haberle salvado la vida.

Pese a las similitudes entre esa experiencia y la forma en que Garavito captaba a sus víctimas, el presentador es prudente. “Mi mente todavía duda de si era Garavito o no”, afirmó.

Luis Alfredo Garavito, conocido como “La Bestia”, fue condenado por el abuso sexual y asesinato de cientos de menores de edad en Colombia. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, confesó el homicidio de cerca de 200 niños y permaneció más de dos décadas en prisión hasta su muerte, ocurrida el 12 de octubre de 2023.

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