El día que a Junior le remontaron un 3-0 en una final: ¿El Tolima podrá repetir la historia?

Veinte años después de una final inolvidable, Junior afronta otra serie decisiva con ventaja de tres goles y la memoria puesta en lo ocurrido en 2004.

Junior de Barranquilla afronta la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025 con una ventaja amplia en el marcador global. El equipo rojiblanco se impuso 3-0 en el partido de ida disputado en el estadio Metropolitano, gracias a un doblete de José Enamorado y un tanto de Brayan Castrillón, resultado que lo dejó bien perfilado para la definición del título ante Deportes Tolima.

La diferencia conseguida en casa le permite al conjunto barranquillero viajar con tranquilidad relativa, aunque el recuerdo de una final pasada vuelve a instalarse en la memoria de los hinchas. No es la primera vez que Junior llega a un partido decisivo con tres goles de ventaja, ni tampoco la primera en la que ese margen se ve amenazado en el juego de vuelta.

Nacional - Junior y un recuerdo que preocupa a los barranquilleros

El 19 de diciembre de 2004, hace exactamente 21 años, Junior disputó la final del fútbol colombiano frente a Atlético Nacional. En el partido de ida, jugado también en el Metropolitano, el equipo tiburón se había impuesto 3-0, con goles de Leonardo Rojano, Hayder Palacio y Roberto Peñaloza. El marcador parecía definitivo, pero la historia aún tenía capítulos por escribirse.

La vuelta se jugó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante más de 52 mil espectadores. Nacional salió decidido a recortar diferencias y lo logró rápidamente. Edixon Perea abrió el marcador al minuto 16 y Aquivaldo Mosquera empató la serie con un tanto al 21’. Antes del descanso, Martín Arzuaga marcó para Junior y puso el 3-1 parcial, pero el partido todavía estaba lejos de resolverse.

En el segundo tiempo, el equipo antioqueño intensificó su ataque. Aquivaldo Mosquera anotó nuevamente al minuto 59, Carlos Díaz marcó al 63’ y Héctor Hurtado convirtió al 68’, completando una remontada que dejó el global 5-4 a favor de Nacional. Cuando el ambiente era de máxima tensión, Walter Ribonetto apareció al minuto 88 para marcar el gol que igualó la serie 5-5 y llevó la final a la definición por penales.

Desde el punto blanco, Junior fue efectivo. Omar Pérez, Emerson ‘Piojo’ Acuña, Francisco Alvear, Walter Ribonetto y Martín ‘Toro’ Arzuaga anotaron sus cobros. Por Nacional convirtieron Humberto Mendoza, Aquivaldo Mosquera, Jorge Rojas y Oswaldo Mackenzie, mientras que Juan Carlos Ramírez falló. El título terminó en manos del conjunto rojiblanco.

Ahora, Junior vuelve a encarar una final con tres goles de ventaja. El rival es Tolima y el escenario es distinto, pero la memoria colectiva del club recuerda aquella noche en Medellín, cuando un título que parecía definido estuvo a punto de cambiar de dueño.

