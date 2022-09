El despampanante cuerpo de Aura Rocio Restrepo la ex de Gilberto Rodríguez Orejuela

A sus 20 años de edad y con una corona de reina encima, Aura Rocío Restrepo conoció a Gilberto Rodriguez Orejuela en Cali. Corría el año de 1987 y desde entonces se convirtió en el gran amor del capo. Su cuento de hadas terminó el 9 de junio de 1995 cuando un grupo elite de la policía capturó a Gilberto Rodríguez dentro de un armario en un barrio del norte de la capital del Valle. Ella estaba con él y por eso pagó una condena de tres años por los delitos de encubrimiento y concierto para delinquir.

Su vida al lado del capo del cartel de Cali la plasmo en el libro: "Ya no quiero Callar" donde cuenta todos los detalles de su relación sentimental con el narcotraficante.

En su cuenta de Twitter, Aura Rocío sorprendió a su seguidores al publicar una despampanante foto de cuando fue reina hace 35 años cuando tenia 20 años de edad. Aquí el trino y la foto.

Tanto resentimiento. Insultan y denigran sin conocer la historia.

No me importa, sigo siendo yo, con 35 años más. Porque lo que somos es el producto de nuestro interior y nuestras vivencias.

Y muchísimas gracias a quienes me han hecho lindos comentarios. Me subieron la moral 😘🥰 pic.twitter.com/BFtuHrkQqx

— Aura Rocio Restrepo F. Escritora #YaNoQuieroCallar (@AuraRocioRF) September 3, 2022