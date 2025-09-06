El desconocido museo de Bogotá que no es el centro y es muy barato entrar, esta es su dirección

A una media hora de La Candelaria, se encuentra este oculto lugar que cuenta la historia de un oficio muy antiguo que vale la pena conocer a profundidad

Bogotá es una ciudad que respira historia y cultura en cada esquina. Desde el centro histórico, con sus calles empedradas y casas coloniales, hasta los barrios más modernos, siempre hay un espacio dispuesto a contar un relato distinto. En La Candelaria, por ejemplo, abundan los museos y centros culturales que son punto de encuentro entre locales y turistas curiosos por descubrir el pasado y el presente de la capital. Sin embargo, no todos los tesoros culturales se concentran allí. En medio de la inmensidad bogotana existen rincones poco conocidos que aún esperan ser descubiertos. Uno de ellos es este desconocido museo de Bogotá, casi secreto, dedicado a un arte tan antiguo como fascinante: el trabajo en vidrio, mevibo.

Mevibo, el desconocido museo de Bogotá que sorprende a sus visitantes

En la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital, se esconde uno de los espacios más llamativos para quienes disfrutan de los oficios tradicionales y del arte aplicado a la vida cotidiana. Se trata del Museo del Vidrio de Bogotá (Mevibo), ubicado en la carrera 1A #6C-05, dentro de la histórica Casa La Eneida. Aunque su nombre puede resultar poco familiar, poco a poco está empezando a conquistar la atención de aquellos que buscan planes culturales diferentes en la ciudad.

El vidrio es el protagonista de este museo. A través de tres salas de exhibición —Fuego, Vidrio y Eneida—, los visitantes hacen un recorrido por la historia de este material en la capital: desde sus usos más prácticos y utilitarios, hasta sus aplicaciones artísticas y expresiones contemporáneas. Cada sala es una ventana a un universo poco explorado, donde el vidrio deja de ser un elemento común para convertirse en símbolo de creatividad y memoria.

El valor de Mevibo no solo radica en lo que expone, sino también en la forma cercana y accesible en la que lo hace. La entrada cuesta tan solo 5 mil pesos, un precio que sorprende a muchos y que se destina al mantenimiento del espacio, que se sostiene de manera privada. Así, además de aprender y disfrutar de una experiencia distinta, quienes lo visitan también apoyan la permanencia de este rincón cultural en Bogotá.

Foto: Mevibo.

Eso sí, para conocerlo hay que tener en cuenta sus horarios: abre de miércoles a sábado, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, un tiempo suficiente para recorrer sus salas con calma y detenerse en cada detalle de sus vitrales, piezas artesanales y objetos únicos.

Visitar Mevibo es una invitación a descubrir una cara distinta de la ciudad. Es un plan ideal tanto para familias como para visitantes solitarios que buscan un respiro cultural en medio de la rutina. Además, es un recordatorio de que Bogotá está llena de espacios ocultos que, aunque menos mediáticos que los grandes museos del centro, tienen mucho que aportar a la construcción de la identidad cultural de la capital.

Un museo pequeño, económico y sorprendente, que confirma por qué Bogotá sigue siendo un lugar donde siempre hay algo nuevo por descubrir.

