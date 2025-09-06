Fabuloso, el famoso desinfectante que nació en Venezuela y se volvió el preferido de las amas de casa

Creado en Venezuela en 1980, Fabuloso cruzó a México y se volvió parte de la memoria colectiva latina con su inconfundible aroma.

Era 1980 cuando en un sencillo laboratorio de Venezuela nació lo que hoy muchos definirían como un ritual doméstico: Fabuloso. En un contexto donde los limpiadores carecían de personalidad —y mucho menos de aroma—, esta fórmula impregnada de colores y olores marcó un quiebre decisivo. En solo tres años llegó a México y, para 1996, aterrizó en EE. UU., donde el éxodo latino lo adoptó como parte de la nostalgia del hogar.

Lo que empezó como un simple limpiatodo se convirtió en un código cultural. “Every Latino kid got used to the smell of Fabuloso after the trapeada”, escribía un usuario de Reddit, evocando la lila fragancia que impregnaba cada sábado en la casa. en la era de Instagram y TikTok, su aroma fantasioso sigue generando “cultura olfativa”.

De Venezuela a México y el salto al mundo

Solo tres años después de su lanzamiento, Fabuloso llegó a México, un país donde encontró el terreno perfecto para consolidarse como marca. La cultura mexicana, con su cercanía a los rituales de hogar, acogió el producto con entusiasmo. Tan grande fue el impacto, que Fabuloso se convirtió en líder del mercado, logrando entrar en millones de hogares como parte de la canasta básica.

En 1996, tras más de una década de consolidación en América Latina, Colgate-Palmolive llevó la marca a Estados Unidos, especialmente a ciudades con gran presencia de migrantes latinos. Para quienes habían dejado atrás su tierra, abrir una botella de Fabuloso era casi como abrir un recuerdo. El olor se transformó en un puente entre países, en un elemento que evocaba hogares, madres y abuelas que lo usaban como símbolo de limpieza y cariño.

Con el tiempo, Fabuloso diversificó su portafolio: lavanda, limón, manzana, frutas tropicales y hasta mezclas con vinagre. Sus colores vivos y su bajo costo lo hicieron un producto accesible y, al mismo tiempo, aspiracional. No solo era un limpiador: era la certeza de que una casa estaba limpia “y olía a limpio”.

Más allá de los estantes de supermercados, la marca se convirtió en fenómeno cultural. En memes, en TikTok, en relatos de nostalgia de migrantes, el olor de Fabuloso pasó a ser parte de la memoria colectiva. Incluso quienes nunca lo usaron directamente reconocen la fragancia al entrar en una casa latina.

Fabuloso: un limpiador con historia, aroma y debate

Hoy, Fabuloso existe en varias versiones: desde el clásico concentrado hasta fórmulas profesionales y multiusos con fragancias exóticas —limón, lavanda, frutas tropicales, manzana con vinagre— diseñadas para transformar la limpieza en una experiencia sensorial.

Su efectividad sí da resultados: la línea Antibacterial promete eliminar el 99,9 % de virus y bacterias, desde el SARS-CoV-2 hasta la salmonella, con instrucciones claras de uso sin enjuague y efectos de desinfección comprobados.

El camino no ha estado exento de tropiezos. En 2023, Colgate-Palmolive debió retirar millones de botellas por un problema de contaminación. Además, el producto ha estado en medio de debates por su uso indebido —desde perfumar inodoros hasta aromatizar restaurantes— que muestran el lugar casi “ritual” que ocupa en la cultura.

