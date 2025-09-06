Rolita Fest: 15 entidades y 30 emprendedores harán parte de la feria que impulsa la culta y el turismo

Este sábado la Alcaldía realizará en ciudad Bolívar Rolita Fest, la feria a través de la cual se busca dinamizar la economía y promocionar el turismo en la localidad

Este sábado 6 de septiembre de 2025, la Alcaldía de Bogotá a través de la Empresa la Rolita y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, realizará la feria denominada Rolita Festcomo parte de la gestión social de esta empresa de transporte y Transmicable. Según Calorina Martínez Cuellar Gerente de la Rolita, el objetivo fundamental de Rolita Fest es respaldar e impulsar a los emprendedores de la Localidad de ciudad Bolívar, para que puedan ofrecer y visibilizar sus productos fortaleciendo de esta manera dichas iniciativas y de paso estimular la economía local. Al mismo tiempo la Administración Distrital, busca promocionar el turismo, la riqueza natural y cultural de Ciudad Bolívar.

En el evento que, se Desarrollará en los alrededores de la estación Mirador de Transmicable ubicada en el barrio paraíso de la localidad de ciudad Bolívar, participarán 30 emprendedores locales quienes tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos y servicios a los asistentes a este festival. Además, estarán acompañados de 15 entidades del Distrito quienes harán presencia con una feria de servicios para los habitantes de esta Localidad al sur de la ciudad. Entre las entidades que harán presencia en esta feria están: laSecretaría de Cultura recreación y Deporte, la Secretaría de Desarrollo económico, Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, la Alcaldía de Ciudad Bolívar y Transmilenio que adelantará una feria de empleo con 100 ofertas laborales.

En la feria también contará con una programación artística, muestra gastronómica y cultural para descubrir las inspiradoras historias y memorias de la Localidad. E igualmente habrá 63 muestras artísticas incluyendo la de seis niños quienes transformaron llantas de motocicletas en piezas de arte. Rolita Fest, es una muestra del compromiso social de la empresa por construir ciudad desde los territorios, fomentando el desarrollo económico, el arte comunitario y el reconocimiento de esta Localidad como un epicentro de transformación social.

En el corredor Ilimaní, ubicado en la parte más alta de ciudad Bolívar, que es como una galería a cielo abierto en el mirador paraíso por sus famosos e imponentes murales y grafitis, los cuales identifican y enorgullecen a los pobladores de la Localidad, las exposiciones artísticas estarán en sala durante todo el mes.

Desde 2018 cuando Transmilenio inauguro Transmicable, ha habido una transformación constante no sólo en el mirador paraíso que se ha convertido en un atractivo turístico no solopara visitantes extranjeros sino para los bogotanos, que se dan cita al sur de la ciudad para observar los cambios urbanísticos de la Localidad de ciudad Bolívar. Esta feria se realizará entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.

