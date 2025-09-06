- Esto cuesta la nueva camioneta eléctrica que ya está rodando por Colombia y compite con Ford, Toyota y más

Con precios desde $159 millones, la RD6 combina potencia, lujo y sostenibilidad para abrir un nuevo camino en el mercado colombiano

Hace algunos día el Grupo Geely, uno de los gigantes mundiales del sector, presentará oficialmente en Colombia su nueva marca de pick-ups eléctricas: Geely Riddara. Su modelo estrella, la Riddara RD6, llega con la promesa de cambiarlo todo en un segmento donde aún la electrificación es incipiente. Esto cuesta esta nueva camioneta eléctrica y estas son sus versiones.

Una bestia eléctrica con corazón sostenible, así es este modelo de Geely

La Riddara RD6 no es cualquier vehículo. Se trata de una pick-up 100 % eléctrica equipada con un motor de 268 caballos de potencia y 384 Nm de torque, alimentado por una batería de 88,5 kWh que le otorga una autonomía de hasta 455 kilómetros. Con estas cifras, no solo puede recorrer largas distancias sin recargar, sino también moverse con agilidad en ciudad gracias a una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4,3 segundos.

Su capacidad de trabajo tampoco se queda atrás: puede cargar hasta 1.075 kilos y remolcar hasta 3 toneladas, lo que la hace competitiva frente a pick-ups tradicionales de combustión. Además, cuenta con versiones de tracción 4x2 y 4x4 inteligente, preparadas tanto para carretera como para terrenos exigentes.

Tecnología, diseño y confort en la nueva camioneta eléctrica Riddara

Más allá de la potencia, la RD6 destaca por su interior moderno: una pantalla central de 12,3 pulgadas, tablero digital de 10,25”, conectividad avanzada y asistencias de conducción (ADAS) como frenado autónomo, control de crucero adaptativo y alerta de carril. Todo acompañado de iluminación full LED, freno regenerativo ajustable y un diseño exterior robusto, pensado para proyectar tanto fuerza como modernidad.

En seguridad, la Riddara RD6 tampoco se queda corta. Mientras que la Air incluye cuatro airbags y controles básicos de estabilidad, la Horizon Ultra equipa seis airbags, cámara 540° 3D, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de carril, sensor de punto ciego y luces matriciales. Un nivel de protección que pocas pick-ups ofrecen en el país.

Tres versiones y precios competitivos

La Riddara RD6 aterriza en el país con tres versiones que buscan cubrir distintos segmentos de mercado. La Air 4x2, con un precio de $159.900.000, es la opción de entrada y ya ofrece una autonomía cercana a los 373 kilómetros gracias a su batería de 63 kWh. La Horizon Air 4x4, disponible por $189.900.000, da un paso más con tracción total, batería de 73 kWh y autonomía de 424 kilómetros. Y, finalmente, la Horizon Ultra 4x4, tope de gama, cuesta $224.900.000 e integra una batería de 86 kWh que ofrece hasta 455 kilómetros de autonomía.

Estas cifras colocan a la Riddara RD6 como una de las alternativas más sólidas en un mercado donde las pick-ups eléctricas todavía son escasas y la electrificación sigue siendo un reto.

