El Desafío duplica su premio. El ganador del Siglo XXI se llevará la suma más alta en toda su historia

La llegada del equipo Neos cambió el rumbo de la competencia y puso toda la atención en los $2.400 millones que se disputarán esta temporada

En el capítulo 91 del¿ El Desafío Siglo XXI ocurrió algo que ni los más fieles seguidores del reality veían venir. Andrea Serna anunció que el premio final se duplicaba; no era un ajuste, era un giro total en la pelea por llegar a la final y ser el ganador. Con la entrada del nuevo equipo Neos, la bolsa final subió a $2.400 millones, la cifra más alta que el programa ha entregado desde que nació hace más de dos décadas. Nunca, en ninguna temporada, un participante había competido por tanto dinero.

La llegada del nuevo equipo disparó la emoción dentro de la Ciudadela, pues “con el quipo Neos llegan $1.200 millones más”, dijo la presentadora. La reacción de quienes ya llevan meses sudando por un cupo en la final fue inmediata, pues mostraron su gran emoción. El formato, que siempre se ha caracterizado por su presión física y psicológica, acaba de subir aún más su nivel de exigencia. Así quedaron conformados los nuevos grupos que lucharan por ganar el primer lugar.

Una cifra histórica en el Desafío

$2.400 millones no es un simple número. Es el mayor premio que El Desafío ha repartido en toda su historia, un salto que reconfigura estrategias, alianzas y prioridades. En otras temporadas la disputa ha sido ardua, pero nunca con un incentivo tan grande. Lo que Andrea Serna resumió en una frase “esto eleva aún más la intensidad” es literal, pues ahora cada prueba vale el doble y cada error pesa el doble.

Los protagonistas saben que nunca hubo tanto en juego. El Desafío Siglo XXI acaba de entrar en una nueva etapa, donde cada paso se juega con el doble de presión y el doble de ambición. La pelea por los $2.400 millones apenas comienza, y el reality, una vez más, demuestra por qué sigue siendo uno de los fenómenos más vistos del país.

