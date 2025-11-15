León XII, el antiguo colegio de Bogotá con 135 años de historia que fue la semilla del SENA

Fundado por los salesianos en 1.890 como un internado que inició con 50 alumnos se transformó en un colegio de técnico que en sus aulas vio nacer el SENA

El pasado 1 de septiembre de 2025, el Colegio Salesiano León XIII de Bogotá, cumplió 135 años de estar al servicio de los bogotanos. Abrió sus puertas con 50 alumnos en 1.890 e inició prestando sus servicios como un internado, en el antiguo convento del Carmen en el Barrio la Candelaria Centro Histórico de Bogotá. donde actualmente se encuentra el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y el Teatro Camarín del Carmen en la carrera 5 # 8 – 36, donde también tuvo cabida el Hospital Militar hasta 1892.

El Colegio Salesiano León XIII de Bogotá, es una institución educativa privada de carácter Mixto y su filosofía está basada en San Juan Bosco, enfocada en una educación integral, académica con muchos valores. Su nombre se colocó en honor al Papa León XIII, quien ordenó la misión de evangelización de los sacerdotes a América.

Aunque en principio, la idea de los Salesianos era crear un establecimiento educativo para formar a los ciudadanos en actividades artísticas que fueran laboralmente útiles como la carpintería, zapatería, sastrería y la herrería. Este tipo de artes fueron después complementadas por los Salesianos con la imprenta y la fundición de tipos. Teniendo en cuenta que fueron ellos quienes implementaron las artes gráficas en Colombia, pero al cumplir un año de fundado el colegio, por necesidad se vio obligado a implantar el sistema de educación clásica con fines vocacionales.

Esta iniciativa terminó por crear dos secciones en el plantel educativo, la de los netamente estudiantes y la de los artesanos, desde sus inicios el Colegio Salesiano León XIII siguió la línea de la educación italiana y desde su creación funcionó como internado porque según los italianos ésta manera de educar es más segura, completa y la relación entre estudiantes y profesores era continua y permanente. Los internos sólo podían salir dos veces al año en julio y diciembre.

Hasta el año 1957, el Colegio Salesiano León XIII, funcionó con sus dos secciones, artesanos y estudiantes al tiempo que servía de residencia para el superior provincial. En ese año, llegó a la dirección General de la comunidad Salesiana Renato Ziggiototti, quien decidió separar la sección de los artesanos y fundar el Instituto Técnico Don Bosco. El Colegio León XIII quedo con sólo el bachillerato clásico y en 1958 empezaron a recibir alumnos externos, hasta que en 1972 cuando desaparece definitivamente el internado.

En 1973, siendo director del colegio el padre Mario Paresson, dio apertura a los cursos nocturnos que, un año más tarde en 1.974 fueron asumidos directamente por la institución. En 1975 estos cursos nocturnos recibieron una aprobación oficial, dando paso al instituto nocturno Don Bosco y ese mismo año la institución creó la sección de primaria.

Desde 1987 a la fecha, el colegio León XIII ha venido renovando su proyecto educativo, en busca de tener una mayor fidelidad a las tradiciones salesianas originales con un servicio más cualificado para los alumnos y sus familias, volviendo a la educación técnica a través de las vocacionales y cursos de capacitación hasta llegar en 1.988 a la fundación del centro de formación técnica León XIII como formación para el trabajo.

El Colegio Salesiano León XIII, fue la primera institución educativa fundada por la comunidad Salesiana y es su casa matriz, el predio donde está ubicado el colegio en la zona Histórica del Barrio la Candelaria en el corazón de Bogotá, antiguamente funcionaba el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas. Es por ésta razón que, en ese lugar también se encuentran el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y el Teatro Camarín del Carmen, los cuales son administrados por esta comunidad religiosa.

En el colegio León XIII de Bogotá, fue donde nació el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por una petición que hiciera Carlos Holguín Mallarino, quien era el presidente de Colombia en 1890 cuando se fundó la Institución Educativa. Todo ello con el fin de darle un fortalecimiento a la enseñanza de las artes y las labores industriales en el país, con la fundación de la escuela arte y oficio que después se convirtió en el SENA.

En 2013, cuando la dirección del colegio estaba bajo la administración del padre Roberto Devia, la sede de primaria ubicada en la zona industrial de Puente Aranda, fue vendida a Panamericana al parecer, porque el Ministerio de Educación no permitía el funcionamiento de los planteles educativos en zona industrial de la ciudad.

Hasta el año 2015, el Colegio Salesiano León XIII de Bogotá, tuvo dos sedes la principal que se encuentra en la localidad de Candelaria en el centro de Bogotá y la del Barrio Cundinamarca en la zona industrial de la Localidad de puente Aranda, cada una de ellas con 1.200 estudiantes de primaria y secundaria.

La comunidad Salesiana en Colombia, ha aportado muchísimo a la formación cultural y artística del País, fueron los precursores del primer encuentro de patinaje artístico en Colombia y los pioneros en la práctica de la gimnasia con rueda alemana y el teatro. También contribuyeron con la apicultura y la primera imprenta a color.

El colegio fue fundado por la comunidad religiosa de los padres Salesianos de Don Bosco: fue cura, profesor y escritor italiano del siglo XIX, quien fundó la congregación Salesiana. Su vida la dedicó a los pobres, huérfanos y a la gente que no tenia donde vivir en la ciudad de Turín en Italia, a quienes acogía y les daba protección y educación, basada en la alegría y el amor, fue canonizado como santo el primero de abril de 1.934 por el papa Pio XI otorgándole el título de maestro de la juventud. Su nombre de pila era Juan Melchor Bosco Ochienna más conocido como Don Bosco.

