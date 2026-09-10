- El derrumbe de Cilia Flores que le mendiga a la justicia gringa piedad para no morirse en la cárcel

Lejos de Nicolás Maduro, la poderosa primera dama venezolana está en manos de la defensa de un superabogado, pagado por sus narcosobrinos, exiliados en Panamá

Cilia Flores ha ido desplomándose con el paso de los días en Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y su defensa ha pedido que pueda continuar el proceso bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud. La esposa de Nicolás Maduro ha perdido 11 kilos, tiene palpitaciones cardíacas y posiblemente requiere un tratamiento mayor del corazón. El 29 de julio tuvo 30 minutos de una intensa presión en el pecho y sensación de falta de aire que pasó sin medicación.

La última vez que la ex primera dama de Venezuela fue vista en una corte de Nueva York tenía el uniforme de presidiaria y estaba sentada al lado de su esposo, según el registro del dibujante oficial. En la primera audiencia se había declarado no culpable de los delitos formulados por la Fiscalía y hoy 250 días después de salir esposada de Caracas, espera el juicio que iniciará el 1 de junio de 2027.

La defensa de Cilia Flores, pagada por sus sobrinos, asumría los gastos de vigilancia y supervisión en la detención domiciliaria

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Después del poder, un corazón enfermo

Actualmente toma cuatro medicamentos y además carga nitroglicerina ante la posibilidad de un infarto. Por su parte, los médicos han recomendado una exploración coronaria -cateterismo- una intervención quirúrgica.

Según los abogados Mark Donnelly y Andrés Sánchez argumentan en su solicitud que la cárcel de Brooklyn donde permanece recluida no reúne las condiciones para recuperarse de una eventual intervención.

La defensa describe también problemas digestivos, la pérdida de dos muelas y dificultades para dormir. Asegura que Flores descansa apenas entre tres y cuatro horas al día en una unidad compartida con más de 40 internas. Como ejemplo de las condiciones de reclusión, relata una pelea ocurrida el 14 de agostoen la que el personal de vigilancia de la prisión utilizó aerosol de pimienta. Después, Flores se quejó de opresión en el pecho y tuvo que usar su inhalador.

Cocaína y metralletas en los días de gloria

Cilia Flores afronta cargos de conspiración para importar cocaína. También de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

El los últimos días se conoció que la defensa de Flores es pagada por sus sobrinos, Efraín Campo y Francisco Flores, quienes fueron capturados en Haití y condenados en 2017, en EE.UU, por narcotráfico y luego puestos en libertad tras un intercambio de prisioneros entre Venezuela y el gobierno de Joe Biden. La alternativa que proponen sus abogados, una es una vivienda dentro del distrito judicial federal del sur de Nueva York. No revelan la dirección, el barrio, el propietario ni si se trata de un inmueble alquilado. Por razones de seguridad, solo saldría con autorización para recibir tratamiento médico o reunirse con sus abogados.

Varios agentes la acompañarían en esos desplazamientos, sin paradas no autorizadas, mientras otro guardia se quedaría custodiando la vivienda. La residencia tendría cámaras, alarmas y sensores en puertas y ventanas. Ella entregaría sus pasaportes y quedaría sometida a localización por GPS y registros sin previo aviso. Por su parte, la defensa asumiría los gastos de vigilancia y supervisión.

Las visitas necesitarían autorización, quedarían registradas y se comunicarían a las autoridades cada día. Los visitantes entregarían sus teléfonos, otros dispositivos de comunicación y documentos de viaje durante la estancia.

La propuesta también incluye una única línea fija, con las conversaciones grabadas y supervisadas, salvo las llamadas con sus abogados.

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Todo tiempo pasado fue mejor: hoy no se iría sin su marido

Los abogados defensores recurren a Maduro para argumentar que no va a huir. Ella no dejaría solo a su marido afrontando el juicio, aseguran Donnelly y Sanchéz.

En su primera comparecencia ante el juez Alvin K. Hellerstein, el 6 de enero, el exmandatario venezolano se declaró inocente y dijo que seguía siendo el presidente de su país. No obstante, Estados Unidos dejó de reconocerlo como tal desde 2019. Ahora, la presidencia venezolana la ocupa Delcy Rodríguez.

El equipo defensor insiste en que Flores sea reconocida como Primera Dama y Maduro como Presidente. Hellerstein, de 92 años, tiene entre manos un juicio que acapara la atención mundial. En otra audiencia fijada para el 17 de noviembre deberá evaluar si, como argumenta la defensa, el hombre entronado en el régimen chavista goza de inmunidad en su calidad de jefe de Estado, lo que impugnaría todo el proceso-

aduro trata de mostrar estado de ánimo en prisión y que no está derrotado

En audiencias anteriores, el propio Maduro llegó a definirse como un “prisionero de guerra”, pero en esta ocasión ha permanecido en silencio y aparece sonriente en las fotografías que según su hijo tomadas por personal de la prisión en Estados Unidos y enviadas luego por correo a la familia. Un intento de mostrar que no está derrotado. Su esposa es la otra cara en el espejo.

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