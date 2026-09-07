- Así avanza la megacárcel de La Guajira que no contrató De la Espriella pero que estrenará con reglas duras

Estará lista antes de 2027 y el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, definirá quiénes serán los más de 1700 presos que permanecerán aislados en la península

La megacárcel de La Guajira, cuyo avance se encuentra entre el 93 % y el 97 %, se acerca a su inauguración. Aunque el proyecto nació durante el gobierno de Iván Duque, sería utilizado por el gobierno entrante como un símbolo más de su política de seguridad.

Allí, se podrán albergar hasta 1.722 reclusos, bajo estrictos parámetros de máxima seguridad, con el propósito de impedir que continúen coordinando extorsiones y otros delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Los presos deberán usar uniforme y llevar el cabello a ras. También se contemplan restricciones a las visitas y prohibición de salidas, dependiendo del perfil y nivel de peligrosidad de cada interno. Con dichas medidas se busca reforzar la política penitenciaria de mano dura del gobierno de De la Espriella.

Tendrá pabellón para mujeres

Ante la cercanía de la inauguración, el ministro de Justicia, Iván Cancino, visitó las instalaciones acompañado por la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Isadora Fernández. El proyecto ha recibido una inversión cercana a los $ 329.000 millones, recursos destinados a la construcción de ocho pabellones, incluido uno para mujeres.

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Allí, los internos deberán enfrentar una temperatura promedio de entre 28 °C y 35 °C. Sin embargo, en determinados momentos podrá alcanzar con facilidad los 40 °C, condiciones de calor extremo que pueden representar riesgos para la salud, según la Organización Mundial de la Salud.

Crédito: Uspec

Una de las críticas más frecuentes al gobierno de Gustavo Petro estuvo relacionada con las denuncias sobre presuntos privilegios para algunos criminales y la facilidad con la que organizaciones dedicadas a la extorsión podían continuar operando desde las cárceles. En particular, el uso de celulares habría permitido a algunos cabecillas mantener el control de sus estructuras criminales.

El proyecto también contempla espacios destinados a las comunidades Wayuu que predominan en la región, un centro para niños, áreas de atención materna y zonas educativas para los internos. Además, incorpora un diseño orientado a reducir el consumo de agua mediante mejoras en el sistema hidráulico.

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Más reclusos, otras cárceles

La megacárcel de La Guajira no es el único proyecto penitenciario que avanza en Colombia. En Risaralda, continúa la construcción del establecimiento penitenciario El Pílamo, dividido en dos fases.

La primera comenzó en 2019 y registra un avance cercano al 90 %, con una inversión aproximada de $133.000 millones. La segunda fase está prevista para concluir antes de 2027.

Otro proyecto relevante es la cárcel de San Ángel, en Magdalena, que tendría capacidad para cerca de 1.974 nuevos cupos y una inversión superior a los $275.000 millones. Si se cumplen los cronogramas, su entrega está prevista para finales de 2026.

A estos proyectos se suma una estrategia reciente de dotación tecnológica que incluye cámaras corporales para el personal de custodia, orientada a combatir la extorsión. La medida, coordinada entre el Ministerio de Justicia y la USPEC, comenzó a implementarse en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander).

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