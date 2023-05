Arrepiéntanse pecadores: El sacerdote que le echa agua bendita a los hombres que buscan “cariñosas”

Bogotá tiene acostumbrados a sus habitantes a las más insólitas escenas, Transmilenio es uno de los lugares predilectos para que dichas situaciones se vuelvan virales, sin embargo, no todo ocurre allí y momentos como los de un cura echando agua bendita en las calles de la ciudad roban protagonismo.

Como se ha podido ver en las redes sociales, el interés por cambiar el rumbo de algunos “pecadores” se ha apoderado de un padre en el centro de la ciudad, más exactamente en la ‘zona de tolerancia’ del barrio Santa Fe.

Allí, como es sabido, está el epicentro de la prostitución en Bogotá, por lo que es muy frecuentado por personas que quieren obtener servicios sexuales. Pues resulta que buscando que muchos hombres y mujeres dejen de ir a este tipo de lugares, un sacerdote sale a las calles y le echa agua bendita a aquellos que van con la intención de satisfacer sus deseos.

Recordemos que el agua bendita es un artefacto muy importante para los creyentes de la religión católica ya que esta, supuestamente, puede hacer milagros. ¿Será que el cura con estos baños podrá evitar que la ‘zona de tolerancia’ se mantenga llena?

A priest does the rounds in #Bogota’s Santa Fe district, broadcasting prayers from his vehicle and dousing cars, carrying potential clients for the sex workers, with holy water. pic.twitter.com/ncEAUmGaZW

— Richard McColl (@CasaAmarilla) May 9, 2023