Y eso que solo mostró zapatos: El costoso closet de Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas más conocida como Epa Colombia se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas en Colombia. Desde su video apoyando a la Selección en el 2016 y las posteriores imágenes virales en las que se le veía destruyendo una estación de transmilenio en el 2019, la mujer no ha parado de ser tema del que hablar.

Además Epa Colombia también ha ganado reconocimiento por su empresa de queratinas, de acuerdo a lo que ella suele contar en redes sociales, su emprendimiento le permite darse costosos lujos.

Recientemente, a través de su Instagram en la dinámica de preguntas y respuesta, Epa Colombia se refirió a las ganancias que ha recibido gracias a sus negocios de keratinas y peluquerías y reveló los accesorios más costosos que hay en su closet.

La influencer dedicó una larga respuesta al cuestionamiento de un seguidor, el cual le preguntó “¿Cuál es el par de zapatos más caros que has comprado?”. A pesar de que el mensaje de la influencer era que gastar demasiado dinero en zapatos no valía la pena, terminó haciendo una lista de los zapatos que tiene y sus precios

“Estos me valieron 5 millones quinientos, alguien que sepa de marca, hay también réplicas. Estos me valieron 5 millones de pesos o 7, no me acuerdo. Estos me valieron 4 millones de pesos, estos me valieron 4 millones… Estos también me valieron 4 millones de pesos. También hay réplicas, pero los originales. ¿Piensas que te tengo que decir mentiras?”

Finalizó asegurando que igual lo importante no son los precios, sino lo que se tiene en el corazón, pero continuó mostrando la colección de perfumes, de reconocidas marcas, que tiene.

