- El Coronel retirado de la Policía que desde Migración Colombia deberá aplicarle la ley a los extranjeros ilegales

A Migración Colombia llega la mano dura de José Castañeda con la tarea de controlar la entrada y permanencia en el país de solo quienes tengan documentos en regla

El presidente Abelardo De la Espriella designó, el pasado 25 de agosto, al coronel retirado de la Policía Nacional José Luis Castañeda Tiria nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Autoridad Migratoria (Migración Colombia).

La llegada de Castañeda ocurre en el momento en que el mandatario ordenó operativos conjuntos de Policía y Migración Colombia para localizar a los extranjeros en situación irregular y deportarlos, comenzando por quienes hayan cometido delitos. Aunque la política migratoria no es selectiva entre nacionalidades, es importante señalar que en Colombia hay 2,84 millones de venezolanos, según Migración Colombia, y cerca de 511.000 de ellos estaban en condición irregular al corte de enero de 2026. “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo el mandatario al anunciar la nueva política migratoria desde Barranquilla.

Durante el Consejo Extraordinario de Seguridad, en la base Naval de Suboficiales de la Armada Nacional en Barranquilla, el eje central fue la seguridad como política de Estado. Allí, De la Espriella dio orden a Migración Colombia y a la Policía Nacional de adelantar en forma conjunta operativos para encontrar a los extranjeros que hayan cometido delitos en el país.

Un objetivo del gobierno nacional y los regionales

Además, De la Espriella señaló que quienes infrinjan las leyes deben ser deportados. En la reunión también participaron el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El Presidente también anunció la creación de un bloque de búsqueda a nivel nacional para perseguir y acabar con las redes de extorsionistas que delinquen en el país.

De acuerdo con datos de Migración Colombia, se calcula que en el país hay aproximadamente 2,8 millones de ciudadanos extranjeros, la gran mayoría de ellos son venezolanos. 847.000 entraron y se encuentran irregularmente en el territorio nacional.

Las cifras son alarmantes y el crecimiento constante. 1,96 millones de personas cuentan con un permiso temporal o papeles al día, mientras que alrededor de 847.000 están ilegalmente en el país. Es decir que de cada 100 extranjeros radicados en el país 18 no tienen permiso para hacerlo. Aún más alarmante es el hecho de que 193.000 menores de edad hagan parte del grupo de extranjeros radicados en Colombia.

Otro de los aspectos del tema migratorio es el tema de las visitas transitorias. Allí, las cifras son alentadoras. En lo corrido del año, las autoridades migratorias han detectado 44.597 personas cruzando por Colombia. Con respecto a 2025, hubo una reducción del 38,7%. Además, en 2026 Migración Colombia ha impedido el ingreso de 600 extranjeros por información falsa e incumplimiento de requisitos.

Además, cifras de otras entidades gubernamentales evidencian el drama migratorio, a pesar de las diferencias con las estadísticas oficiales. Según el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, a corte de junio de 2026, de los 847.000 extranjeros irregulares, 527.000 fueron identificados con permanencia legal en el país. 0tros 320.000 se encuentran en proceso de regularización.

La orden presidencial ha generado polémica en la clase política. Y Según expertos en el tema, Migración no cuenta con una capacidad operativa para cumplir la orden. En segundo lugar, surgen preguntas clave: cómo identificar a las personas que están legales y a quiénes se encuentran de forma ilegal en el país o tienen un prontuario delictivo para tramitar su expulsión o deportación del país.

¿Quién es José Luis Castañeda Tiria?

El teniente coronel retirado vuelve al ruedo público después de 8 años. Su último cargo fue Comandante encargado del Departamento de Policía de Cesar. Desde Valledupar, comandó varios operativos en contra de grupos delincuenciales y estructuras criminales armadas.

En su larga carrera pasó por diversos cargos en Santander y La Guajira, Valle del cauca, Bucaramanga, e inteligencia policial y talento humano hasta su retiro voluntario en 2018, al final del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Ocho años después regresa al servicio público para dirigir Migración Colombia, en un país donde la población venezolana pasó de 1,17 millones desde su retiro de la Policía a 2,8 millones en su llegada a la entidad.

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