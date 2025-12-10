Ecopetrol y la canadiense Parex explorarán en el Piedemonte Llanero

Al ser una adición a un convenio vigente, el acuerdo para explorar Floreña Hurón logró superar en la ANH la orden de Petro de no autorizar nuevas exploraciones

El nuevo acuerdo entre Ecopetrol y la canadiense Parex Resources para realizar exploración y producción en el Piedemonte Llanero servirá para aliviar el déficit de gas natural a mediano plazo. Lo que se está haciendo es una edición de área al convenio vigente que se enmarca en los lineamientos del gobierno de no permitir nuevos contratos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), autorizó la perforación del pozo exploratorio Floreña Hurón, situado al norte del campo Floreña.

El plan de actividades arranca en 2026, cuando las dos compañías comenzarán las obras civiles, y en todo caso el gas no se obtendrá de inmediato porque estos proyectos toman varios años desde que se empiece a perforar. El proyecto se ejecutará en proximidad a infraestructura y campos productores de Floreña–Pauto–Cupiagua, lo cual reduce costos marginales de producción. Desde junio de 2024, en una plataforma cercana a Yopal ya se perfora el pozo Floreña N18.

La cuenca Piedemonte Llanero continúa siendo el núcleo estratégico de la oferta de gas del país. Sus once campos —entre ellos Cupiagua, Cusiana, Pauto, Cupiagua Sur, Cusiana, Volcanera, Provincia y Floreña— aportan el 51 % de la producción nacional de gas natural y el 56 % de la producción de GLP.

Parex, el aliado estratégico

La expectativa de Ecopetrol y Parex es incrementar el suministro de gas natural al interior del país. Parex, bajo la dirección de Imad Mohsen, ha consolidado una posición clave como socio estratégico, no solo en el Piedemonte, sino también en bloques del Putumayo y Cundinamarca. En esta última región, el foco está en el bloque Farallones, que comprende Ubalá y Medina en Cundinamarca, así como Santa María en Boyacá, una zona estructuralmente compleja que podría habilitar un nuevo clúster gasífero si los resultados exploratorios son positivos. La perforación de Farallones, estuvo detenida por las solicitudes de las comunidades aledañas, que exigían estudios geológicos adicionales.

Con Floreña y Farallonese en marcha el año entrante se hace frente a un escenario de desabastecimiento. Para 2025, el país ya operaba “al límite”, como lo advirtió Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, al reportar una caída del 13 % en las reservas probadas. La situación es aún más compleja por el lado de la demanda. El consumo sigue al alza, impulsado por la expansión de la cobertura del servicio y la creciente dependencia del gas para generación eléctrica. El riesgo es mayor de cara a 2026 y 2027, cuando un eventual fenómeno de El Niño requeriría disponer de gas de manera extraordinaria.

En medio de un déficit estructural e importaciones crecientes a precios altos, operar “al límite”, como lo han señalado gremios y expertos, representa un riesgo significativo para la estabilidad del sistema energético nacional

