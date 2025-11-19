El consorcio Construri, responsable de que no haya como enfrentar la criminalidad en Tunjuelito

La obra donde debe operar la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía debía estar lista el año pasado y solo han concluido el 60% de los trabajos

La Secretaría de Seguridad de Bogotá se propuso apoyar a la Fiscalía en la localidad de Tunjuelito. La obra fue contratada por el Consorcio Construri, representado por Jhon Alexander Molina compuesto por dos empresas: GYR S.A.S y Vital Proyectos S.A.S. Todo consignado en el contrato 615 de 2022, donde establece un presupuesto original de $17.273.655.800 y una fecha de entrega original para 2024.

La Unidad de Reacción Tunjuelito fue parte del programa de seguridad para la ciudad de Bogotá, donde la Fiscalía debía tener varias Unidades de Reacción Inmediata, URI, para atender de forma inmediata los delitos urgentes y los criminales capturados en flagrancia. En armonía con la Fiscalía la Secretaría de Seguridad, que tenía a la cabeza a Aníbal Fernández de Soto, apoyo en el proceso de nuevas URI.

Por otra parte en la urbe se habló de la inauguración del Complejo Integral de Justicia de Bosa Campo Verde, una obra clave porque debe beneficiar un total de 2,5 millones de personas de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Sin embargo, el Centro de Traslado por Protección del Complejo Integral de Justicia de Bosa no está funcionando y Unidad de Reacción Tunjuelito tampoco está abierta al público.

Durante el desarrollo de las obras, según el contratista, han existido varios retrasos por motivos de fuerza mayor y no asumibles a Construri. En consecuencia, se han debido pedir prorrogas, dos en total. La última fue por cinco meses y pone una fecha de entrega el 30 de enero de 2026. A la historia se le debe sumar la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, por ser el grupo encargado de la financiación del proyecto, su director en septiembre de 2022 era Ricardo Bonilla González.

Vea también: Como se convirtió la alcaldía de Teusaquillo en un edificio abandonado que costó 22 mil millones

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.