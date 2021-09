El colombiano detrás de Luca, el último éxito de Pixar

.Publicidad.

Cuando estudiaba Diseño Industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá, Luis Uribe Córdoba no pensó que su sueño de animar en Pixar llegaría más rápido de lo que esperaba. Lograr participar en las películas animadas más famosas no fue gratis. Aunque su talento era indiscutible, el nivel que exige la empresa es alto y las oportunidades para Córdoba en Colombia, como la suerte que corren todos los artistas, eran mínimas. Por esa razón decidió estudiar animación pero por internet y, contra todo pronóstico, los frutos llegaron rápido: inició trabajando en comerciales de televisión y algunos proyectos animados.

Su nombre ya resuena en la industria de la animación, a la lista de los proyectos en los que ha participado se unen películas como Coco, Toy Story 4, Buscando a Dory, Increíbles 2 y Soul; solo por nombrar algunos de los más exitosos. Al salir de la universidad, Luis trabajó en publicidad en la capital colombiana durante varios años, mientras aplicaba a varias becas en otros países. Aunque la espera fue larga, su sueño empezaba a materializarse: en el 2010 tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos como aprendiz de animación y cinco años después llegó a Pixar.

Para el 2015, año en el que el colombiano pisó los estudios de Pixar, la empresa no estaba en su mejor momento. No estrenaron ninguna película en el 2014 y los recortes de personal no se hicieron esperar. También cambio de presidente y las expectativas eran más que altas con los proyectos que se avecinaban. El panorama cambió y en los años siguientes la productora cumplió con su cometido: Pixar volvía a los primeros lugares. Pero antes de cumplir uno de sus más grandes sueños, el bogotano también participó en pequeños proyectos con Fox y Universal en éxitos como Las tortugas ninja, Jurassic World, Hop y Life of Pi, película ganadora del Premio Oscar por efectos especiales.

La película Luca, éxito más reciente de Pixar junto a Disney y una posible candidata a ser nominada en los premios Óscar, llegó a la vida de Luis Uribe después de haber terminado su trabajo con Soul al inicio de la pandemia. Aunque el internet y los equipos proporcionados por la empresa no fueron un problema, animar desde su casa sin la compañía del resto de su equipo lo obligó a una adaptación lenta pero que al final le permitió animar de la manera más sincera y auténtica cada escena de la película.

Ahora a sus 38 años, Luis Uribe Córdoba fue nombrado como uno de los 50 Creativos Forbes más sobresalientes de Colombia. Además de trabajar en la empresa de animación más grande del mundo, el colombiano también da clases sobre sus técnicas aprendidas y nunca descarta la posibilidad de regresar al país para utilizar su talento en el desarrollo de importantes proyectos.

