¿Cuáles son los mejores colegios bilingües donde mejor inglés se enseña en Colombia?

Los bogotanos Buckingham, St. George's y El Camino Academy, el barranquilllero Hebreo Unión y el santandereano Panamericano son los 5 del ranking Sapiens Research

El top de los cinco colegios mejor calificados en enseñanza del idioma inglés lo lideran tres de Bogotá, uno de Barranquilla y uno más de Floridablanca. Los colegios bogotanos que están a la cabeza de este ranking, que realizó la firma de consultoria colombiana Sapiens Research, liderada por el ingeniero y filósofo Carlos Roberto Peña, en el cual clasificaron 205 de 810 colegios evaluados.

En 1994, bajo el mandato de César Gaviria, se reglamentó la enseñanza de una lengua extranjera con la Ley General de Educación. No obstante, en gran parte de los colegios nacionales ya se venía ofreciendo la materia de inglés desde por lo menos 1974.

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De ahí en adelante los colegios bilingües tuvieron un auge sin precedentes a lo largo y ancho de las principales ciudades del país. En su gran mayoría estaban caracterizados por ser instituciones bautizadas con nombres rimbombantes que hacían pensar que realmente eran bilingües, aunque no todas ofrecían los mismos estándares de calidad.

El último ranking conocido tuvo como indice de medida las materias en las que son fuertes los distintos colegios, entre ellas el inglés. En esta área el Colegio Bilingüe Buckingham, liderado por Juliana Salazar Borda, ocupó el primer lugar. Esta institución ubicada al norte de Bogotá cuenta con aproximadamente 400 alumnos que pagan hasta $3.2 millones mensuales de pensión.

La institución usa el modelo educativo HEI Schools enfocado en aprender jugando.

El segundo lugar lo ocupa el colegio St. George's School, más conocido como colegio San Jorge de Inglaterra. Encabezado por Jaime Acosta Allen, está ubicado en la localidad de Suba y cuenta con aproximadamente 1403 alumnos que mensualmente pagan $1.900.000.

El colegio fundado en 1958 cuenta con un modelo de educación de 1 profesor por cada 12 estudiantes.

El tercer lugar del listado lo ocupa el colegio cristiano El Camino Academy. Esta institución liderada por Rachel Jiménez, está enfocada en brindar educación centrada en Cristo a sus 400 alumnos. El valor de la pensión depende de los ingresos que tengan los padres de familia, por lo cual varía entre $3’226.900 y $2’533.000.

Los estudiantes se gradúan con un diploma estadounidense que les facilita estudiar en el exterior.

Aunque estas instituciones también cuentan con altos estándares de calidad en otras áreas de conocimiento, las tres se caracterizaron por no clasificar en el top de las cinco de los otros campos como Lectura, Ciencias y Matemáticas.

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