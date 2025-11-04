- Gimnasio Colombo Británico, colegio de Bogotá fundado por dos hermanas, reconocido como uno de los mejores

Recientemente, el Gimnasio Colombo Británico recibió el reconocimiento de seis diamantes en los EFQM Global Awards 2025, un galardón otorgado por la European Foundation for Quality Management, considerado uno de los premios más prestigiosos del mundo. Este reconocimiento destaca a las organizaciones que alcanzan los más altos estándares de excelencia en gestión, estrategia y resultados sostenibles.

Este logro consolida el trabajo de una institución que, desde su fundación, ha apostado por la innovación pedagógica y la excelencia educativa. El colegio nació gracias a la visión de Sandra Melo, conocida cariñosamente como Miss Sandra, y su hermana Constanza Melo, quienes emprendieron un proyecto de educación infantil con un enfoque totalmente novedoso. Su propósito era que niños entre los 18 meses y los 4 años pudieran aprender inglés con un nivel muy superior al que se manejaba en la época.

Inicios del Gimnasio Colombo Británico.

Los buenos resultados no tardaron en llegar. La propuesta fue tan exitosa que las hermanas Melo decidieron dar un paso más y fundar, en 1994, el Gimnasio Colombo Británico (GCB). Desde entonces, la institución ha destacado por sus altos puntajes en el ICFES, posicionándose como una de las 10 mejores escuelas de Colombia, y alcanzando incluso el primer puesto nacional en 2011 y 2014.

Walter Guillermo Abondano, rector del colegio.

Para continuar con el legado de las fundadoras, la institución cuenta actualmente con la dirección de Walter Guillermo Abondano, quien lleva al menos cinco años al frente del colegio. Abondano es una figura reconocida en el ámbito educativo, no solo por su gestión en el GCB, sino también por su labor como presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Educación Privada (ASOCOLDEP).

Otros reconocimientos del Gimnasio Colombo Británico

No es la primera vez que el colegio fundado por las hermanas Melo recibe un reconocimiento internacional. En 2022, el GCB también obtuvo el EFQM Global Award, igualmente en la categoría de seis diamantes, lo que demuestra la consistencia y sostenibilidad de su modelo educativo.

Este galardón se enmarca dentro de un proceso de certificación que la institución inició en 2007, con el fin de implementar estándares de calidad alineados con las mejores prácticas internacionales. Gracias a este esfuerzo, en 2018, el colegio se convirtió en el segundo en Colombia en recibir el reconocimiento de cinco estrellas, un hito que consolidó su prestigio en el sector educativo.

Con estos logros, el Gimnasio Colombo Británico no solo reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, sino que también se posiciona como un referente de excelencia educativa en el país y en el mundo.

