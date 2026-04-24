El clientelismo en Colombia: tensiones en tiempo electoral

El problema no es solo que haya clientelismo en elecciones; es que al parecer las elecciones aún dependen de él

Más que un problema coyuntural, el clientelismo en Colombia constituye una forma histórica de organización del poder. No se trata únicamente de prácticas corruptas aisladas, sino de un régimen de mediaciones sociales y políticas que ha logrado naturalizarse en distintos niveles de la vida colectiva. Su persistencia no puede explicarse sin atender a una larga duración que articula herencias coloniales, estructuras desiguales y formas contemporáneas de intermediación política.

Desde la colonia, la configuración de jerarquías sociales basadas en el control territorial, la autoridad patriarcal y la concentración de recursos dio lugar a formas de dominación personalista. Estas no desaparecieron con la modernización institucional del Estado, sino que mutaron en prácticas como el gamonalismo y, posteriormente, en redes clientelares más sofisticadas. En este sentido, el clientelismo no es un rezago del pasado, sino una forma adaptativa de poder que se reinventa en contextos democráticos.

Sin embargo, hablar de “clientelismo colombiano” en singular resulta insuficiente. Colombia es, ante todo, un país de regiones, y en cada una de ellas estas prácticas adquieren configuraciones específicas. En zonas rurales con débil presencia estatal, el clientelismo suele operar como mecanismo de acceso a bienes básicos; en contextos urbanos, se articula a redes burocráticas, contratación pública y dispositivos de movilización electoral más complejos. En regiones atravesadas por economías ilegales o disputas armadas, estas prácticas se entrelazan con formas de control territorial que desdibujan la frontera entre lo político y lo coercitivo.

Las elecciones no crean el clientelismo: lo activan, lo intensifican y lo reorganizan

Es precisamente en los momentos electorales donde estas tramas se vuelven más visibles, aunque no necesariamente más excepcionales. Las elecciones no crean el clientelismo: lo activan, lo intensifican y lo reorganizan. En la coyuntura electoral, las redes de intermediación se aceleran, los intercambios se hacen más explícitos y las lealtades se ponen a prueba; lo que durante años opera como una lógica silenciosa de gestión de lo público, emerge entonces como una maquinaria más evidente de movilización política.

Sin embargo, sería un error reducir este fenómeno a una desviación oportunista del proceso democrático. En muchos territorios, la participación electoral misma se encuentra mediada por estas redes, lo que plantea una tensión de fondo: ¿hasta qué punto la democracia funciona sobre la base de relaciones que, al mismo tiempo, la erosionan?

Un elemento particularmente problemático es que, en medio de la disputa electoral, amplios sectores políticos - incluidos aquellos que se presentan como alternativas -, tienden a reproducir, en distintos grados, estas mismas lógicas. Esto no necesariamente responde a una incoherencia individual, sino a la fuerza estructural de un sistema que condiciona las formas de hacer política. La coyuntura electoral, en este sentido, no solo revela el problema: también muestra los límites de su transformación en el corto plazo.

Frente a este panorama, pensar alternativas exige una aproximación simultáneamente institucional y cultural.

En el plano institucional, resulta fundamental avanzar hacia mecanismos que reduzcan la discrecionalidad en la asignación de recursos, fortalezcan la transparencia y garanticen condiciones más equitativas de competencia política. Pero estas reformas, aunque necesarias, no desactivan por sí solas las lógicas clientelares.

En el plano cultural, el desafío es más profundo: implica transformar las disposiciones cotidianas que sostienen estas prácticas. Esto supone reconstruir la relación entre ciudadanía y Estado, pasando de una lógica del favor a una lógica del derecho, donde el acceso a bienes públicos no dependa de intermediaciones personalizadas.

En un país de regiones, además, cualquier estrategia debe reconocer las especificidades territoriales. Las respuestas homogéneas resultan insuficientes frente a un fenómeno que se expresa de manera diferenciada. Se requieren estrategias situadas, que articulen fortalecimiento institucional, organización social y procesos pedagógicos que resignifiquen la política desde lo local.

En tiempos electorales, estas reflexiones adquieren una urgencia particular. No para descalificar la democracia, sino para interrogar sus condiciones reales de funcionamiento. Si las elecciones son el momento privilegiado de la voluntad popular, también son el escenario donde se hacen visibles las mediaciones que la condicionan.

La pregunta de fondo no es únicamente cómo ganar elecciones, sino qué tipo de relación política las hace posibles. En esa tensión se juega, quizás, una de las claves más importantes para pensar el futuro democrático del país.

Del mimo auor:Más allá de los pulsos reputacionales

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