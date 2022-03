El cinismo de los organizadores del Jamming que sus seguidores nunca le van a perdonar

.Publicidad.

El 2022 es el gran año de los festivales musicales y conciertos de grandes estrellas nacionales e internacionales en Colombia. Morat, Camilo, Miley Cyrus, Harry Styles, Coldplay, Dua Lipa y el Festival Estéreo Picnic son algunos de estos grandes eventos pero el primero de todos en el año era el Jamming.

El festival en Plaza Hawaii prometía mucho con una gran diversidad de géneros musicales gracias a los más de 100 artistas que se iban a presentar, pero la cancelación del evento tomó por sorpresa a artistas, público y hasta a los emprendedores que terminaron endeudados por el platal que le metieron a sus negocios.

Que se haya cancelado a última hora fue la gota que rebasó la copa, porque la sensación que quedó es que la misma organización sabía que el evento no se podría realizar hace varios días e intentaron salvarlo a toda costa, pero no pudieron y les tocó hacer el anuncio un día antes. Los artistas se les iban bajando pero ellos casi no comunicaban o si lo hacían era casi sabiendo que realmente no vendrían. Es por ejemplo el caso de la banda UB40 Ft. Ali Campbell, donde la organización del Jamming anunció el jueves 17 de marzo que sí estaban confirmados para el evento.

Sin embargo, el pasado 18 de marzo cuando lanzaron por fin escuchando el comunicado explicando razones de cancelación del evento, dijeron que fue por las amenazas que recibió Alejandro Casallas, dueño de Casa Babylon y cabeza principal de la organización tras la cancelación de varios artistas.

Entre esos artistas cancelados está precisamente UB40 Ft. Ali Campbell, que según el comunicado canceló el 17 de marzo, misma fecha de la publicación de instagram que los reconfirmaba. Acciones como estas son las que hacen dudar a los aficionados y las que los llevan a acusar de engaño al Jamming. ¿Entonces por qué los confirmaron públicamente?