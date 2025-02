La distancia entre los hermanos Galán es cada día más grade y su mamá Gloria Pachón está en medio 

Carlos Fernando en la Alcaldía de Bogotá no ve a su hermano Juan Manuel candidato presidencial mientras él recorre el país rescatando amigos del Nuevo Liberalismo

La distancia entre los hermanos Galán, Juan Manuel y Carlos Fernando, se ha profundizado desde la llegada del segundo a la Alcaldía de Bogotá. Estuvieron juntos con su mamá Gloria Pachón de Galán en la lucha por la recuperación de la personería jurídica del partido Nuevo Liberalismo heredado de su padre, Luis Carlos Galán. Pero su estreno en las elecciones legislativas de 2022 resultó fallido y a duras penas sacaron un escaño en la Cámara de Representantes que fue el de la bogotana Julia Miranda, lo que salvó la personería. Empezaron los roces.

El estratega fue entonces Juan Abel Gutiérrez a quien no le resultó la estrategia de llevar al Nuevo Liberalismo al Congreso con listas cerradas buscando votos a contra reloj en todo el país con una propuesta de centro izquierda y con figuras como candidatas poco reconocidas. Juan Abel Gutiérrez es muy cercano a Carlos Fernando a quien sigue asesorando en la Alcaldía de Bogotá. No lo es de Juan Manuel, quien está dedicado a recorrer el país para fortalecer el partido de cara a su candidatura presidencial en 2026. Una aspiración que su hermano menor no comparte y la considera improcedente por su condición de Alcalde Mayor de Bogotá y se dice que le apuesta más a David Luna a quien Juan Abel Gutiérrez está asesorando.

En medio de la tensión de los hermanos está su mamá, Gloria Pachón de Galán, quien vive en una casa finca en Chía, apartada del día a día de la política. Sin embargo, se mantiene informada de todo y su primogénito Juan Manuel es asiduo visitante. Hace de alguna manera de vaso comunicante entre los dos hermanos pero quien le habla realmente al oído a Carlos Fernando es su esposa, la exitosa abogada barranquillera Carolina Deik quien ha mantenido un bajo perfil como Primera Dama en el Palacio Liévano pero sus recomendaciones son definitivas para el Alcalde.

La última convención del Nuevo Liberalismo tuvo lugar en noviembre de 2024 en Cartagena para definir el futuro político y una eventual candidatura presidencial del partido. Sin mayores definiciones, Juan Manuel Galán se ha echado al hombro la identificación en toda Colombia de viejas bases galanistas afines al proyecto político de su papá, el Nuevo Liberalismo original, creando estructuras regionales que pueden ser la base para participar en las elecciones del 2026 en las que él se siente jugando un papel, algo en que está de acuerdo Gloria Pachón de Galán la matrona, quien se acerca a los noventa años y cuyos consejos y opinión siguen pesando.

Gloria Pachón fue el bastión político duramente muchos años de su esposo Luis Carlos Galán



