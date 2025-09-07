Bata, La marca europea que reina en el mercado del calzado en Colombia: vendió más de 8 millones de pares

Aunque es un segmento bastante competitivo, la gran ganadora fue una marca del exterior, seguida por la empresa colombiana Croydon

El mercado del calzado en Colombia cerró el 2024 con cifras positivas, pese a la cautela de los compradores y a la fuerte competencia de marcas nacionales e internacionales. Según un informe de Mall & Retail, unas 18 compañías del sector alcanzaron ingresos por $1,77 billones, lo que representó un crecimiento del 4,4% frente al 2023. Pero más allá del balance, lo que más llama la atención es el liderazgo de una marca extranjera que, pese a llevar décadas en el país, sigue siendo la número uno en ventas: Bata.

Bata, la marca europea que reina en el mercado colombiano

La historia de Bata comenzó hace más de 130 años en Chequia, cuando Tomás Bata y sus hermanos fundaron la empresa que con el tiempo conquistó Europa con sus productos. Colombia no tardó en ser parte de esa expansión. En 1968, la compañía se instaló oficialmente en el país con la fundación de Manufacturera Manisol S.A., en Manizales, desde donde inició un camino de consolidación que hoy la tiene con más de 310 tiendas a nivel nacional.

Fabrica de Bata.

En el 2024, Bata se consolidó como la líder absoluta del mercado al vender más de 8 millones de pares de calzado, lo que se tradujo en ingresos por $549.716 millones. La cifra representa un crecimiento del 2,5% frente al año anterior, un logro que se explica por la estrategia de la compañía de transformar por completo la experiencia de compra, apostándole a tiendas más modernas y a un portafolio con diseños urbanos y estilos juveniles que responden a las nuevas demandas del consumidor colombiano.

Bata no solo lidera en ventas, también en recordación. Su historia, su tradición y su capacidad de adaptarse la convierten en un referente que, lejos de perder vigencia, parece reinventarse con el paso del tiempo.

Croydon, la marca colombiana que pisa fuerte

Aunque Bata sigue reinando, el mercado nacional tiene una protagonista que logró sorprender durante el 2024: Croydon, la icónica empresa colombiana que lleva décadas fabricando calzado y que ahora experimenta un resurgir notable.

Durante el año pasado, Croydon alcanzó ingresos por $425.623 millones, con un crecimiento del 8,7% frente al 2023. Una cifra sobresaliente si se tiene en cuenta que no cuenta con la misma cobertura en tiendas físicas que Bata. El secreto de este repunte ha sido su amplio portafolio, que no solo incluye calzado escolar —por el que históricamente ha sido reconocida—, sino también líneas deportivas y urbanas que han sabido conquistar a las nuevas generaciones.

Este crecimiento refleja no solo la capacidad de adaptación de la marca colombiana, sino también el potencial de competir de frente con gigantes internacionales.

Otros jugadores que también destacan

El mercado del calzado en Colombia no se limita a Bata y Croydon. Otras compañías nacionales también han dado pasos firmes en este segmento. Tal es el caso de Calzatodo, que se ha mantenido como un competidor relevante con ingresos que lo consolidan dentro de los jugadores de peso en el país.

El dinamismo del sector demuestra que, pese a las dificultades económicas y la alta competencia, las compañías que logran innovar en diseño, precios y experiencia de compra siguen conquistando al consumidor colombiano.

